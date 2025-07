Francisca habla sobre el nacimiento de su hija Rafaella: “No se me va a olvidar nunca”

La conductora de ‘Despierta América’ Francisca dio a luz a su hija Rafaella el 24 de julio, convirtiéndose ahora en madre de dos niños y una niña fruto de su matrimonio con Francesco Zampogna. Un día después del parto, la conductora dominicana presentó a su hija públicamente y expresó cómo se siente tras haber dado a luz.

Francisca dio a luz en un hospital en Miami y habló vía telefónica con sus colegas del programa ‘Despierta América’ para darles la exclusiva de sus primeras declaraciones luego de recibir a su tercera hija.

Con sus bebé en brazos, Francisca dijo a ‘Despierta América’ lo emocionada que está de darle la bienvenida a la familia a su hija. “La tengo aquí al ladito durmiendo. Estoy muy feliz, muy contenta de compartir con ustedes esta princesa que es tan esperada y tan amada en nuestra familia”.

Con respecto a su parto, Francisca lo describió como “un momento muy especial”. “Fue muy emocionante. Pude agarrarla, sacarla y ponerla yo misma en mi pecho. Fue un momento muy especial que no se me va a olvidar nunca“.

Francisca explicó que no estaba asistiendo al programa ya que estaba cerca de dar a luz. El 24 de julio llegó con 8 centímetros de dilatación y, según explicó, Rafaella nació rápido a través del parto vaginal.

“La vi tan fuerte, tan sanita, tan bonita. Me siento muy bendecida de que todo haya salido bien. Fue un parto muy rápido. Por eso es que no estaba yendo a trabajar, porque ya tenía 4 centímetros de dilatación. Ya casi la teníamos allá afuera. De verdad pujé tres veces y salió la muchacha”.

El anuncio del nacimiento de Rafaella lo dieron los conductores de ‘Despierta América’, quienes tuvieron la información de primera mano del avance del parto de Francisca. Era de esperarse que sus compañeros estuvieran atentos al nacimiento de la bebé ya que han estado muy involucrados en cada una de las fases del embarazo de Francisca.

En el mismo programa Francisca reveló públicamente, el 31 de enero, que estaba esperando su tercer hijo. De esta manera Francisca se convierte en madre de Gennaro, Franco y Rafaella junto con su esposo Francesco.

“Estamos muy contentos. Vamos a tener un tercer hijo; me siento muy agradecida con Dios por bendecirme de esta manera. Siempre quise tener una familia grande, con un hombre que me quiere, que me cuida y que me valora en un hogar donde mis niños sean felices y sanos. Estoy feliz. Este bebé llega a completar la familia. Les prometo que es el último”, dijo en Univision.

Sigue leyendo:

Aleska Génesis le dice a Carlos Adyan: ‘Pareciera que quisieras tener mi cuerpo, mi vida’

Gloria Estefan expresa su preocupación por el futuro de EE.UU.

Adamari López rompe mitos: la amante no siempre es la culpable