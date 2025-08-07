¿Quiénes han sido los novios de Aleska Génesis, modelo venezolana?

Nuevamente, Aleska Génesis protagoniza una ruptura amorosa. Ahora con el creador italiano de contenido, Luca Onestini, a quien conoció dentro del reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

Con este hecho, la modelo venezolana suma una nueva decepción en el amor y como se ha caracterizado, no ha estado exenta de escándalos, pues el primer finalista del programa de Telemundo ha hecho fuertes declaraciones contra ella.

En una transmisión en vivo que hizo esta semana, dijo que tuvieron algunos problemas y dio a entender que en una oportunidad, Aleska se molestó porque él le dijo que nunca había estado preso. También aseguró que en una oportunidad tuvo que pagarle toda la cena a la familia de su ex.

Luca Onestini, creador italiano de contenido, es el ex más reciente de Aleska Génesis. Crédito: Mezcalent

Este romance comenzó dentro del programa con varios puntos polémicos. El primero es que se dio poco tiempo después de haber terminado con Clovis Nienow, a quien conoció en la temporada cuatro del reality show, pero además hubo muchas críticas en contra de Aleska, ya que antes de entrar a la casa le había prometido a Cristina Porta que no tendría interacción con Luca, debido a que la periodista española fue su novia y no terminaron de buena manera.

Los novios de Aleska Génesis

La relación con Clovis Nienow fue una de las más comentadas, ya que se formó en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Tras un breve romance, terminaron de forma abrupta. Clovis se ha referido públicamente a ella en varias ocasiones, mostrando la tensa dinámica que quedó entre ellos, al punto que hace poco dijo que no quiere saber nada de su vida y menos tener contacto más allá de lo laboral.

Clovis Nienow y Aleska Génesis se conocieron en La Casa de los Famosos 4. Crédito: Mezcalent

Antes de su paso por los realities, Aleska mantuvo una relación muy mediática con el reggaetonero Nicky Jam. Este romance fue uno de los más destacados en la vida de la modelo, pero llegó a su fin de manera privada, sin los escándalos públicos que rodearon otras de sus relaciones.

Nicky Jam, reguetonero colombiano. Crédito: Mezcalent

El modelo y actor Christian Estrada también figuró en su lista de parejas, siendo un romance lleno de altibajos que también tuvo eco en los medios de entretenimiento.

Sin embargo, una de sus relaciones más escandalosas fue con el empresario Miguel Mawad. Su noviazgo y posterior ruptura estuvieron marcados por fuertes acusaciones en redes sociales, que incluyeron alegatos de agresiones, brujería y problemas financieros, lo que se convirtió en una polémica constante y muy seguida por la gente.

