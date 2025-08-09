Aleska Génesis sube foto en bikini y dice: ‘Busco novio millonario’

Aleska Génesis, modelo venezolana, compartió en su cuenta en Instagram una foto en bikini que ha causado furor entre sus seguidores, pues muestra su cuerpazo mientras disfruta de un día de relax.

Pero, lo que más ha llamado la atención es el mensaje que dejó para acompañar la publicación, pues pareciera ser una indirecta para su ex, el modelo Luca Onestini.

“Busco novio millonario”, dijo la creadora de contenido en la publicación, la cual ha obtenido cientos de comentarios por parte de su público.

Algunos mensajes que se han leído son: “Vamos a invertir para multiplicar los millones”, “Que sean dos”, “Wow, estás perfecta”, “Simplemente perfecta, en un mundo lleno de princesas, tú eres la reina”.

Otros escribieron: “Espectacular, sí debes buscar a un hombre de alto valor emocional y social, millonario en todos los aspectos”.

La ruptura de Aleska Génesis y Luca Onestini

La separación de Aleska Génesis y Luca Onestini ha estado marcada por la polémica. El romance, que comenzó dentro del reality show La Casa de los Famosos All-Stars, llegó a su fin poco después de la salida de ambos.

La ruptura se hizo pública cuando Luca Onestini, en una transmisión en vivo, hizo fuertes declaraciones en las que insinuó problemas en la relación. Entre sus revelaciones, dio a entender que Aleska se molestó cuando él le comentó que nunca había estado en prisión y también aseguró que en una ocasión tuvo que pagar la cena para toda la familia de ella.

Este romance había sido controvertido desde sus inicios, ya que Aleska había tenido un breve romance con Clovis Nienow en una temporada anterior y había prometido a Cristina Porta no tener una relación con Luca, quien fue su exnovio. La separación ha sumado una nueva decepción amorosa al historial de la modelo venezolana.

