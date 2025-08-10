Aseguran que la casa de William Levy podría ser embargada

El actor cubano William Levy sigue siendo tema de conversación por sus problemas con la policía de Miami y por su separación de Elizabeth Gutiérrez. Recientemente, han asegurado que Levy está planeando su mudanza al mismo tiempo que cumple con su servicio comunitario.

Hace pocos días el actor dio una entrevista en ‘El Gordo y la Flaca’ donde confesó que no tiene ningún tipo de relación con su exesposa y que actualmente está soltero, pero no habló sobre el servicio comunitario que debe cumplir hasta septiembre.

Sobre el tema habló el reportero Carlos Corbacho en el programa de YouTube de Javier Ceriani. “Las debe hacer sin faltar, sin llegar trasnochado. Se le somete a controles antidoping para comprobar que se está rehabilitando durante el proceso de servicio comunitario. Si él comete algún fallo, si tiene algún informe negativo, la jueza le puede imponer tres meses más”, dijo.

Asegura que tiene que hacer 8 horas diarias hasta septiembre y las está cumpliendo en el De la Vega Medical Center, un centro de día de adultos mayores.

Por otro lado, Corbacho ha explicado que Levy también ha pedido ayuda a su madre y hermanas para mudarse de la gran mansión en Florida que compartió con Gutiérrez y con sus hijos. Desde hace unos meses se ha dicho que la propiedad está en mal estado, y también se ha dicho que Levy y Gutiérrez han tenido muchos conflictos porque tenían opiniones diferentes sobre vender o no la casa.

Ahora Levy tiene seis meses para deshacerse de la propiedad y salir del sitio, pues se dice que pasado ese tiempo la residencia será embargada y subastada.

Se cree que el actor tendrá que mudarse a alguna propiedad alquilada, porque “no tiene capital para comprarse un nuevo apartamento”, según afirma Corbacho.

Hay que recordar que su ex ya tiene un nuevo hogar, pues poco después de separarse definitivamente del actor mostró su nuevo apartamento en Miami con excelentes vistas.

