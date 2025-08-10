Pareja gana un premio de lotería justo antes de sus cumpleaños

Una pareja de Maryland comenzó sus celebraciones de cumpleaños con una gran sorpresa: ganaron $50,000 dólares gracias a un boleto raspadito de lotería que compraron apenas semanas antes de sus fechas especiales en agosto.

El esposo compró el boleto del juego $50,000 Cash en Tony’s Liquors, en la localidad de Laurel, su tienda favorita para participar en la lotería.

“Tony’s es el lugar”, comentó. “Ahí hay muchos ganadores grandes”.

Más tarde, mientras veía televisión, decidió raspar el boleto y escanear el código con su teléfono para confirmar el resultado.

“Eran $50,000 dólares”, relató. “Le dije a mi esposa que teníamos que ir a Baltimore y le mostré el mensaje en mi celular”.

La mujer confesó que al principio pensó que el premio era de $5,000 dólares, pero al ver la cantidad de ceros tuvo que mirar dos veces. “Intenté mantener la calma, pero no podía creerlo”, aseguró.

Con el dinero, la pareja planea celebrar sus cumpleaños de manera más especial de lo habitual, aprovechando que la suerte les sonrió justo a tiempo para las celebraciones.

