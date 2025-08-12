Ex aliado de alcalde de Nueva York se declara culpable de corrupción electoral: Mohamed Bahi

Como estaba previsto, Mohamed Bahi, ex asesor del alcalde de Nueva York, se declaró culpable hoy de conspiración por su participación en la organización de contribuciones ilegales de testaferros para la triunfante campaña de Eric Adams en 2021.

Bahi, de 41 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración relacionado con fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan. Admitió haber ayudado a organizar una recaudación de fondos en diciembre de 2020 en la que empleados de una constructora donaron dinero que posteriormente recibirían en reembolso.

El acusado afirmó que lo hizo a sabiendas de que la campaña de Adams podría utilizar las donaciones para obtener fondos equivalentes de la ciudad, “y que fue un error”, citó Daily News. Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Bahi renunció a su derecho a apelar y aceptó pagar $32,000 dólares en concepto de restitución y entre $2,000 y 20,000 en multas. Los términos de la sentencia se determinarán en su vista de sentencia, prevista para el 18 de noviembre.

En otro caso, Adams también fue acusado de solicitar sobornos y contribuciones ilegales a sus campañas de 2021 y 2025, principalmente a agentes del gobierno turco. Esos cargos fueron retirados en abril en una controvertida decisión del Departamento de Justicia (DOJ) del mandatario Donald Trump.

La semana pasada la Junta de Financiamiento de Campañas de la Ciudad de Nueva York (CFB) negó al alcalde Adams millones de dólares en fondos de contrapartida “por décima vez y sugirió en una declaración enérgica que no recibirá ni un centavo en un futuro cercano. Esa decisión coloca a Adams en una grave desventaja en una elección general concurrida” del venidero 4 de noviembre, en la que esta vez lucha como candidato independiente, comentó Politico.

Once meses de escándalos

El 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. Desde entonces él y su entorno han estado sacudidos por escándalos de renuncias y acusaciones.

En el último trimestre de 2024 renunciaron el Comisionado de NYPD Edward Cabán -el primer hispano en ocupar ese cargo en la historia-, el canciller escolar David Banks, los vicealcaldes Philip Banks y Sheena Wright, y el Comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan, cada uno expresando su propia razón. Varios de ellos -incluyendo el asesor principal del alcalde, Timothy Pearson– vieron sus teléfonos decomisados y hogares allanados por parte de agentes federales del FBI, pero ninguno ha sido acusado de ningún delito.

A principios de noviembre renunció la novia de Adams, Tracey Collins, funcionaria del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad. Igualmente ese mes se abrió una investigación penal sobre un comité de acción política formado para apoyar a Adams por el reverendo Alfred Cockfield II, un pastor de Queens que en 1998 se había declarado culpable de traficar cocaína.

En diciembre hubo acusaciones federales por supuesto soborno que llevaron a la salida de la principal asesora del alcalde, Ingrid Lewis Martin. También poco antes de la navidad renunció el jefe policial (NYPD) Jeffrey Maddrey, bajo alegatos de acoso sexual a una subordinada. En enero el FBI allanó su hogar en Queens y otros lugares vinculados a él.

En enero un magnate inmobiliario de Brooklyn, Erden Arkan, se declaró culpable de conspiración, admitiendo que trabajó con un funcionario del gobierno turco para canalizar contribuciones ilegales de campaña a Adams en 2021. Luego en febrero trascendió que Bahi, ex asistente del alcalde que se desempeñó como enlace principal del Ayuntamiento con la comunidad musulmana, también planeaba declararse culpable de un cargo de conspiración.

Igualmente en febrero cuatro de los principales adjuntos del alcalde Adams renunciaron y la gobernadora Kathy Hochul dijo que la situación era “preocupante y no se puede ignorar”. En ese momento, de nuevo líderes cívicos y funcionarios electos aumentaron la presión sobre la gobernadora demócrata para que invocara su autoridad y lo destituyera del cargo.

En julio cinco altos ex funcionarios de NYPD, incluyendo el ex comisionado Thomas G. Donlon, presentaron demandas por “corrupción policial” contra el organismo y Adams.

Tanto Adams como Trump -quien fue uno de los pocos que salieron en su defensa- dijeron que las acusaciones federales contra el alcalde surgieron por él haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano del 5 de noviembre de 2024.

Al momento Adams corre en las encuestas muy atrás del joven “populista” Zohran Mamdani -ganador en las primarias demócratas- y el veterano ex gobernador Andrew Cuomo. En el panorama de que Mamdani siga liderando, muchos conservadores creen que sólo Cuomo -también postulado como independiente- podría vencerlo, a pesar de sus escándalos previos y su derrota en las primarias de junio. Desde entonces Cuomo y Adams han intercambiado acusaciones de “egoísmo”, mientras lideran la oposición a Mamdani.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.