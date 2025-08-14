Raúl de Molina defiende a Nodal y a Ángela Aguilar: ‘Es una cosa que no se merecen’

Raúl de Molina defendió en el programa El Gordo y la Flaca a Christian Nodal y a Ángela Aguilar luego del revuelo que se ha generado por la entrevista que el cantante mexicano dio a la periodista Adela Michi para hablar de su separación de Cazzu.

En el show de entretenimiento, el cubano-estadounidense dijo: “Una persona que yo tanto quiero, que tiene una de las mejores carreras en la música grupera, pero señores después de que se casó con Ángela Aguilar le ha ido de peor en peor y no lo digo yo, lo dice la gente”.

El presentador de televisión dijo que todo este problema ha afectado mucho al artista y eso es algo que lamenta.

En el programa estuvo Tanya Charry, quien se encargó de dar más detalles del escándalo que salpica a Nodal.

En medio de esto, Raúl de Molina siguió con los elogios hacia el joven: “Lo digo porque lo quiero, lo admiro, porque es un chico excelente, que andaba con su familia, con su mamá que lo cuidaba, que tiene una voz excepcional, y que era el líder de la música regional mexicana. Le afectó lo de Cazzu y casarse con Ángela Aguilar”.

La periodista colombiana recordó que en la entrevista, el intérprete de ‘Botella tras botella’ reconoció que la ruptura con la rapera argentina fue una situación mediática que le trajo varios problemas.

Luego de esto, Raúl de Molina habló de la hija de Pepe Aguilar y cómo ha sido duramente criticada en redes porque la señalan de haber interferido en la relación que Nodal tenía con la argentina.

“Yo veo lo que pasa con las redes sociales, lo que le están haciendo a Ángela Aguilar en Instagram y TikTok, es una cosa que no se merece, es una cosa horrible”, comentó.

