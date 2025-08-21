Raúl de Molina dice que a Christian Nodal le perjudica cantar con Pepe Aguilar

Raúl de Molina, presentador de El Gordo y la Flaca, aseguró que los padres de Christian Nodal están preocupados por la carrera del artista y por eso cree que lo mejor es que se aleje de los escándalos.

En el show de entretenimiento, el cubano-estadounidense dijo: “Nadie más se lo va a decir, él tiene que separar su matrimonio de su carrera, no lo dicen en televisión”.

Rauli, como también es conocido, ha abogado en varias ocasiones sobre esta polémica, ya que asegura que le tiene mucha estima al artista.

En el programa lamentó que Nodal se presentara el fin de semana con Pepe Aguilar, pues considera que esto lo perjudica significativamente, en vez de ayudarlo.

“Christian no necesita esto”, afirmó Raúl de Molina en un debate que tuvo con Lili Estefan, quien le dijo que en el pasado al joven lo ayudó en su momento subirse a tarima con su suegro.

En este sentido, el presentador del show dijo: “Yo creo que Christian Nodal tiene que tener su carrera separada de la familia Aguilar, aunque estén casados. La gente lo ve con malos ojos por lo que está pasando, la gente lo está criticando. Lo digo porque lo quiero, te quiero Christian Nodal, te vi crecer en la música, eres de los mejores cantantes que hay, tú lo sabes. Te he entrevistado muchas veces y creo que eres un ejemplo de la gente joven”.

Lili Estefan opinó que no cree que sea para tanto que cante con Pepe Aguilar, dando a entender que puede seguir haciendo estas presentaciones con el famoso cantante de la música regional mexicana.

En El Gordo y la Flaca han analizado profundamente este tema, sobre todo luego de la entrevista que el artista le dio a la periodista Adela Micha. En esta conversación, el famoso dio detalles de su ruptura y también lo pronto que empezó su relación y posterior matrimonio con Ángela Aguilar.

Sigue leyendo:

· Raúl de Molina sobre Christian Nodal: “No tiene tanto dinero como la gente cree”

· Exnovia de Christian Nodal revela secretos de su amorío en tiempos de preparatoria

· Christian Nodal revela el gesto conmovedor de Ángela Aguilar con su hija