Estudiante de Columbia y residentes de Nueva Jersey entre los muertos en accidente de autobús al norte de Nueva York

Los detectives de seguridad federal se encuentran verificando los restos de un autobús alquilado que tenía como destino de las Cataratas del Niágara a la Ciudad de Nueva York, que se desvió de la carretera y chocó el viernes, dejando cinco fallecidos e hiriendo a mucha más gente en la I-90 en la ciudad de Pembroke, en el condado de Genesee, Nueva York.

Entre las personas que perdieron la vida están Xie Hongzhuo, un estudiante de la Universidad de Columbia de Pekín, de 21 años, así como Jian Mingli, de 56 años, Zhang Xiaolan, de 55 años, ambos residentes de Nueva Jersey, y Pinki Changrani, de 60 años, de East Brunswick. La otra persona identificada es Shankar Kumar Jha, de 65 años, de Madhubani, India.

“Estamos devastados por la muerte de una de nuestras estudiantes, Xie Hongzhuo, en el trágico accidente de autobús ocurrido cerca de Buffalo el viernes”, escribió Adam Stephan, portavoz de la Universidad de Columbia, en un comunicado.

“Esta dolorosa pérdida se siente profundamente en toda nuestra comunidad. Mantenemos una estrecha comunicación con su familia y les ofrecemos todo nuestro apoyo”.

El autobús turístico era de la compañía M&Y Tour, con sede en Staten Island, y tenía 54 personas abordo en el momento del accidente, incluido el conductor y el guía turístico.

La Policía Estatal de Nueva York (NYSP) informó que el conductor Bin Shao, de 55 años y residente de Flushing, Queens, no tenía señales de deterioro.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigará si el cansancio extremo o las distracciones al volante tuvieron que ver con el accidente.

Pocos segundos antes del choque, el autobús se desvió por la mediana antes de volver al carril de circulación y salirse de la carretera, de acuerdo con NTSB. Muchos viajeros salieron despedidos del autobús al volcarse, reportó Gothamist.

La junta tiene una grabadora de datos de eventos a bordo, que podría colaborar con los detectives a establecer que sucedió apenas unos segundos antes de que el chofer perdiera el control del volante.

Tom Chapman de la NTSB expresó que su equipo está investigando si los pasajeros llevaban los cinturones de seguridad.

“Parte de nuestra investigación será determinar en qué medida se usaron los cinturones de seguridad, y en qué medida la falta de uso del cinturón de seguridad pudo haber sido un factor en la expulsión de algunos de los pasajeros”, expresó en una rueda de prensa el sábado por la tarde.

Una ley del estado de Nueva York exige que los autobuses charter fabricados luego de 2016 estén equipados con cinturones de seguridad.

El vehículo relacionado con el accidente es del año 2005, por lo que los detectives no tienen claro si los cinturones de seguridad eran obligatorios. La NYSP indicó que el autobús turístico no presentaba ninguna falla mecánica.

La NTSB está esperando a la publicación de un informe preliminar de 30 días y un informe completo en uno o dos años.

