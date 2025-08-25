Acusan a cuatro personas por tiroteo masivo en El Bronx, incluyendo dos adolescentes

Cuatro personas, incluyendo dos menores de edad, fueron arrestados y acusados el domingo por su vinculación con un tiroteo que dejo a un hombre muerto e hirió a otras cuatro personas en un torneo de baloncesto de El Bronx, explicaron los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Las autoridades dieron a conocer que Daeven Reyes, de 20 años y residente de El Bronx, y un adolescente de 16 y otro de 17 años fueron acusados de asesinato, posesión ilegal de armas y agresión en grupo. Robert Royal, de 25 años y residente de El Bronx, fue acusado de asesinato, cuatro cargos de intento de asesinato y posesión ilegal de armas.

Los funcionarios expresaron que los cuatro fueron detenidos en el recinto de El Bronx, donde sucedió el tiroteo y estaban a la espera de ser procesados en el tribunal penal la mañana de este lunes.

La policía no identificó a los dos jóvenes pistoleros por ser menores de edad, reportó Gothamist.

El altercado tuvo lugar cerca de las 7:30 de la tarde del sábado en el Parque Haffen de Baychester mientras se disputaba un partido de baloncesto, dijo el NYPD.

Cinco personas fueron heridas, entre ellas, Jaceil Banks, de 32 años y residente de Highbridge, quien, de acuerdo con los oficiales, recibió un impacto de bala en el pecho y fue declarada muerta en el Hospital Jacobi.

Un menor de 17 años recibió un golpe en la cabeza y resultó ser una herida de gravedad, indicaron las autoridades. Estaba viendo el torneo mientras visitaba su antiguo barrio desde Connecticut.

Los otros tres lesionados incluyen a un hombre de 30 años que fue baleado en la espalda, una mujer de 29 años que recibió un disparo en la espalda y un hombre de 42 años que recibió un disparo en el brazo, dijo la policía. Los tres fueron trasladados a hospitales de las cercanías y todos están en condición estable.

Los detectives aún siguen tras las averiguaciones este lunes de lo que desencadenó el tiroteo, expresaron.

Los datos del NYPD se puede observar que la violencia con armas de fuego ha subido en lo que va de 2025 en la comisaria 47, donde sucedió el tiroteo, pese a una disminución de aproximadamente el 20% en toda la ciudad.

Al menos 25 personas habían sido baleados en 21 incidentes en la comisaría hasta el 17 de agosto. Esos aumentos representaron un aumento del 19% y del 50% respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Sigue leyendo: