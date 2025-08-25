‘Creo que estoy calva’: Migbelis Castellanos habla de su pérdida de cabello en el posparto

Migbelis Castellanos, presentadora del programa Desiguales, ha usado sus redes sociales para hablar de cómo se le ha caído el cabello producto del posparto.

En TikTok, una usuaria le preguntó a la Miss Venezuela 2013: “¿No se te cayó el cabello con la lactancia? Porque yo tengo un bebé de 4 meses me caía demasiado”.

Ante la interrogante, la modelo le respondió: “Claro, si yo creo que estoy calva, lo que pasa es que ya con el tiempo uno aprende a ponerse sus extensiones, a trucarse y todo lo demás, a ponerse sus extensiones. Gracias a Dios no se me ha caído acá”, dijo para hablar de la zona de la coronilla.

Luego de esto, mostró algunas partes en las que no tenía cabello. “Yo uso extensiones adhesivas, pero miren, aquí tengo las famosas entradas y creo que donde más se cae el cabello es en la parte de adelante”.

La venezolana dijo que no está preocupada por esto, pues es normal que esto le ocurra a las mujeres cuando están lactando.

“Yo estoy lactando a mi hijo, a mi cría, pero nada, me acabo de comprar unos aceites para aplicármelos exactamente acá donde no hay cabello, ya yo los había usado antes y me han funcionado”, agregó.

Migbelis Castellanos explicó que más adelante mostrará a su público cómo se aplica el producto, pero sobre todo hizo un llamado para normalizar este tipo de situaciones: “Sí, hermana, es normal, se nos cae el cabello a las mujeres, nos pasa de todo cuando una es madre”.

Su público la felicitó por hablar de estos temas sin tapujos, pues ayuda a otras mamás a no sentirse mal por estos cambios en el cuerpo. “¡Tranquilo! Eso crece de nuevo y hasta más jaja lo gracioso es cuando están los babyhairs saliendo que son difíciles de peinar pero luego todo va bien”, “Eso es por el parto normal, se cae, y luego sale”.

Otros dijeron: “Tranquila chama, eso pasa. Usa tratamiento médico. Dios te bendiga”.

