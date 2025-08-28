Demandan a Yailin La Más Viral por su pelea con influencer en República Dominicana 

Mérida Montes, creadora de contenido en República Dominicana, denunció a Yailin La Más Viral por una agresión que ocurrió en la calle hace unos días. Esto luego de que la comunicadora hablara de la familia de la dominicana.

“Yo estaba disfrutando, compartiendo, y cuando yo vengo a voltearme, que yo la miro, ahí ella se me lanza”, dijo en una entrevista con Primer Impacto para hablar de lo sucedido.

En este sentido, agregó: “Se vinieron las personas que andaban conmigo y una amiga se metió en el medio y Yailin comenzó a decirme un montón de cosas”.

Acerca de los comentarios sobre Cattleya que hizo, indicó que no fueron con mala intención: “Hice una expresión, ‘niña de guerra’, ella lo entendió como quiso, todo se distorsionó, no sé que pensó ella”.

Habla influencer que fue agredida por Yailin La Más Viral

Montas presentó tres querellas contra la famosa y pide que responda por sus actos.

Hace unos días, la ex de Anuel AA habló de esta situación y aseguró que lo hizo para defender a su familia. “Usted no sabe lo que es parir, usted no sabe lo que es que su papá se le muera, rompí tu boca y ya”, indicó.

Además de esto, afirmó en el video que compartió en redes sociales: “Tú estás hablando de una niña que no sabe ni hablar, que apenas sabe decir papá y tete, tú hablando de la familia mía y yo no me meto con nadie”.

En su declaración, se mostró orgullosa por las peleas que ha tenido y en las que asegura que siempre ha ganado: “Soy una chamaquita que viene de los boxeos, de la calle. Aunque uno sea internacional y sea lo que sea, el barrio no sale de uno”.

Esta es una de las nuevas controversias que ha protagonizado Yailin La Más Viral, quien se caracteriza por su frontalidad, pero también por no pensarlo dos veces a la hora de defenderse a ella o a algunos de sus seres queridos.

