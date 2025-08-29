Minneapolis: la administración Trump usa el tiroteo en para atacar a personas trans

El tiroteo ocurrido en una escuela católica de Minneapolis, que dejó dos niños muertos y al menos 17 heridos, ha derivado en una ola de desinformación y en un discurso político que apunta directamente contra la comunidad transgénero.

Lejos de centrarse en las víctimas y en las causas estructurales de la violencia armada en Estados Unidos, varios miembros de la administración Trump han aprovechado la identidad del atacante para impulsar una narrativa que vincula falsamente a las personas trans con la violencia.

El autor del crimen, identificado como Robin Westman, tenía antecedentes de haber solicitado un cambio de nombre en 2020 cuando era menor de edad y contaba con el apoyo de su madre para identificarse como mujer.

Sin embargo, en escritos difundidos antes de la masacre, Westman mostró arrepentimiento por esa decisión y expresó contradicciones respecto a su identidad de género.

People pray at a memorial at Annunciation Catholic Church after Wednesday’s school shooting, Thursday, Aug. 28, 2025, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

Pese a estas complejidades personales, su caso fue rápidamente usado en redes sociales y por figuras conservadoras para reforzar estigmas contra las personas trans.

Kristi Noem: Un “monstruo transgénero y trastornado”

La secretaria de Seguridad Nacional, Kriti Noem, se refirió a Westman como un “monstruo transgénero y trastornado”, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la identidad de género del atacante forma parte de la investigación oficial.

Por su parte, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunció que revisará si ciertos medicamentos psiquiátricos pueden estar vinculados a tiroteos masivos, sin aportar pruebas concretas.

No obstante, expertos han reiterado que no existe evidencia que relacione la identidad trans con este tipo de crímenes.

Items are left at a memorial at Annunciation Catholic Church after Wednesday’s school shooting, Thursday, Aug. 28, 2025, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

Las estadísticas de la última década muestran que las personas trans no están sobrerrepresentadas entre los autores de tiroteos, mientras que la disponibilidad de armas de fuego sigue siendo el factor común más señalado por investigadores.

Estados Unidos mantiene el mayor índice de armas per cápita en el mundo, con más de 280 tiroteos masivos registrados solo en lo que va de 2025.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, condenó lo que considera un uso político de la tragedia y alertó sobre el riesgo de “satanizar a toda una comunidad por las acciones de un individuo”.

Insistió en que la discusión debe centrarse en la atención a las víctimas y en enfrentar las causas estructurales de la violencia, en lugar de alimentar narrativas que refuerzan prejuicios.

