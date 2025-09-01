Yailin La Más Viral habla de Anuel AA en entrevista con Despierta América

Yailin La Más Viral conversó con el programa Despierta América acerca de varias noticias que ha protagonizado recientemente. La cantante dominicana dio la entrevista luego del show que dio en la Gran Arena del Cibao, en República Dominicana, una presentación que estuvo a casa llena.

La atmósfera del concierto fue un claro testimonio de la popularidad que Yailin ha alcanzado. Con un recinto completamente lleno, el público se entregó a su música, coreando cada una de sus canciones. Es en este contexto de triunfo que la artista decidió dar las declaraciones, demostrando la gran felicidad que siente al ver el apoyo de sus seguidores.

Una de las preguntas que le hicieron fue si le daría una segunda oportunidad a Anuel AA si estaría soltero: “No, eso no, cortamos ahí, sigamos con mis proyectos, voy para Puerto Rico, en octubre, para la Semana de la Moda”.

Sin embargo, confirmó que no tiene problema en compartir con él, pues tienen a Cattleya como hija. “Es el pai de mi hija, dime tú, el que no quiera eso, que me quite a Cata. Mientras exista Cata hay un vínculo”, explicó.

También hablaron de la reciente pelea que tuvo con una influencer, Mérida Montas, quien la demandó por presunta agresión.

Sin embargo, la Chivirika, como también es conocida, no quiso profundizar mucho acerca de este tema, aunque en el concierto recreó un ring de boxeo para hacer alusión al momento tan polémico que se filtró en las redes sociales.

“Mi público, i love you, los quiero mucho, Yailin está triunfando, con mucha músic, concierto, maquillaje”, dijo la artista.

Al final del concierto, la dominicana compartió con los fanáticos al cantar desde su Lamborghini.

En la entrevista con el programa matutino de Univision, la joven se mostró muy feliz con este concierto, pero sobre todo con los éxitos que ha alcanzado últimamente, con temas como ‘Bing Bong’, ‘La Silla’, ‘Todos Mienten’, entre otros.

Esta conversación con el programa de Univision dejó una clara impresión: Yailin La Más Viral se encuentra en un gran momento de su vida, enfocada en su carrera y disfrutando del éxito que ha construido con su propio esfuerzo.

Sigue leyendo:

· La controversia que hay con Yailin La Más Viral por sus presentaciones en Europa

· Yailin La Más Viral es criticada por no presentarse en festival en Europa

· Yailin ‘La Más Viral’ reflexiona sobre su transformación personal y deseos artísticos