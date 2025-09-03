Adolescente recibe ofertas de constructoras internacionales tras construir una casita a su hermana 

La historia de un adolescente en Reino Unido ha dado la vuelta al mundo tras demostrar su talento con un gesto familiar lleno de ingenio. A sus 14 años, decidió construir una pequeña casa para su hermana en el jardín de su hogar, sin imaginar que este proyecto le abriría inesperadas oportunidades profesionales.

Lo que comenzó como un detalle cariñoso se convirtió en una noticia viral que despertó el interés de constructoras internacionales. Según informó HuffPost España, compañías de países tan lejanos como Australia y Estados Unidos se han acercado para ofrecerle propuestas que podrían impulsar su futuro en el mundo de la construcción.

Un proyecto que comenzó en casa

De acuerdo con el medio, Mark Williams asignó a su hijo la construcción de una casa para su hermana con la intención de darle una mayor responsabilidad en casa y explotar su creatividad, además de mantenerlo “ocupado” y lejos de los videojuegos.

El padre del adolescente designó esta tarea a su hijo para motivar su creatividad y alejarlo de los videojuegos. Crédito: Shutterstock

Tras iniciar la tarea, Williams relató que el joven solo requirió una semana para levantar dicha construcción con ayuda de materiales básicos y mucha creatividad. De igual manera, relató que solo auxilió a su hijo en tareas como herramientas que requieren mayor experiencia, siendo el adolescente quien realizó prácticamente toda la tarea.

Su proyecto pronto se viralizó luego de que el padre de familia compartiera la construcción de su hijo en redes sociales, llegando a obtener más de 25 mil reacciones.

Interés internacional y oportunidades futuras

El impacto mediático fue tal que constructoras internacionales decidieron contactarlo para explorar la posibilidad de que en un futuro pueda colaborar en proyectos reales. El adolescente recibió mensajes desde Australia, Estados Unidos y otras partes del mundo, donde destacaron que su talento no debería pasar desapercibido.

Aunque aún no se han concretado acuerdos formales, el caso ha abierto un debate sobre la importancia de fomentar el talento juvenil y la creatividad desde edades tempranas. Para muchos, este ejemplo demuestra cómo una acción cotidiana puede transformarse en una oportunidad que marque la vida de una persona.

El apoyo de la comunidad también ha sido clave: tanto vecinos como seguidores en línea han alentado al joven a continuar aprendiendo y desarrollando sus habilidades en arquitectura y construcción. La viralidad de su gesto se ha convertido en un trampolín inesperado hacia nuevas posibilidades.

El caso de este adolescente británico no solo muestra cómo un gesto de cariño hacia su hermana puede trascender fronteras, sino que también resalta la importancia de creer en el potencial de las nuevas generaciones.

Continúa leyendo:

Portero nicaragüense se hace viral por imitar a Miss Universo durante los partidos [VIDEO]

Taco Bell en apuros: Un pedido de 18,000 botellas de agua con IA pone en jaque su autoservicio

Niño de Houston es baleado tras realizar una broma viral de Tiktok a un vecino





