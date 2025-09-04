Premios Juventud 2025 revela el segundo grupo de artistas confirmados

Premios Juventud anunció el segundo grupo de artistas que se presentarán en la 22ª edición del evento que premia lo mejor de la música latina.

Este segundo grupo de artistas reúne a artistas que se presentarán por primera vez en el escenario de Premios Juventud mientras que varios talentos consagrados ofrecerán un espectacular show en el evento. Todos los artistas que se presentarán cuentan con múltiples nominaciones por su trabajo musical durante el último año.

La cantante argentina Emilia Mernes, quien lidera la lista de nominados con 5 menciones, se presentará en el escenario con su vibrante show y presentará su EP más reciente “Perfectas”.

El cantautor originario de Monterrey, Esaú Ortiz, se presentará por primera vez en el escenario de Premios Juventud y estrenará en televisión su nuevo tema “Triple Lavada Remix” junto con Alemán. Ortiz también está en el grupo de nominados este año cuenta con dos nominaciones este año en las categorías “La Nueva Generación Música Mexicana” y “Mejor Canción Música Mexicana Alternativa”.

Otro de los debutantes este año en el escenario de Premios Juventud es el cantante, rapero y compositor venezolano Louis BPM, quien se presentará junto con Farruko para interpretar juntos su más reciente sencillo “Oe Oe” y dos temas inéditos que formarán parte de su próximo álbum colaborativo “167BPM.”

Los colombianos Silvestre Dangond y Fonseca son los veteranos de este grupo que se presentarán en Premios Juventud. Ambos artistas se unirán en el escenario para estrenar un tema inédito. Dangond también está nominado en la categoría “Tropical Mix” por su tema “Vestido Rojo.”

La cantautora argentina Yami Safdie, nominada en las categorías “La Nueva Generación Femenina” y “Mejor Canción Pop” por “Querida Yo”, hará su debut en Premios Juventud con la interpretación de su éxito “En Otra Vida”.

Esta semana se anunció el primer grupo de artistas que incluye a Bad Gyal, Camilo, Farruko, Grupo Firme, Lola Índigo, Maluma, Morat y Xavi. En las próximas semanas se anunciarán más artistas y talentos invitados.

Por primera vez, Premios Juventud se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispana, destacando la vibrante cultura y el talento de América Latina desde una de sus ciudades más dinámicas, Panamá.

El evento se transmitirá en vivo el jueves 25 de septiembre desde Ciudad de Panamá a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

