Eddie Hearn da el nombre del rival mexicano para Sugar Núñez

El reconocido promotor de boxeo y titular de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, aseguró que tiene en mente un choque que podría marcar época al querer conseguir una unificación entre Eduardo “Sugar” Núñez y Emanuel “Vaquero” Navarrete y así poder conseguir que su peleador se enfrente a uno de los mejores mexicanos de los últimos años.

El británico, convencido de que Núñez está destinado a convertirse en la nueva cara del boxeo mexicano, considera que enfrentarlo con otro campeón de su mismo país serviría para despejar la duda sobre quién manda en la división.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde resaltó que las cualidades competitivas de Núñez lo han convertido en todo un contendiente para ser el próximo campeón indiscutido de su división y espera que enfrentarlo contra el Vaquero sea el primer paso para conseguirlo.

“Quiero hacer Núñez contra Navarrete. Creo que es una de las mejores peleas posibles en el boxeo. Sería para preguntar: ‘¿Quién es el rey de México?’”, expresó en sus declaraciones.

Actualmente, Núñez ostenta el título súper pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que Navarrete posee la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Para Hearn, el escenario ideal para la unificación depende de lo que ocurra este fin de semana, cuando el “Sugar” realice la primera defensa de su campeonato frente a Christopher “Pitufo” Díaz.

Pelea de Vaquero Navarrete y Charly Suárez se repetirá. Crédito: Isaac Brekken | AP

“Siento que Núñez es la nueva gran estrella del boxeo mexicano y lo demostraría en esa pelea. Pero primero tiene trabajo el sábado. Si luce explosivo, la demanda por esa pelea sería enorme. Dos grandes pegadores en una unificación FIB–OMB, un clásico mexicano”, resaltó.

En el caso del “Vaquero”, su panorama inmediato luce menos definido debido a que viene de un combate sin decisión ante Charly Suárez, y aunque se habló de revancha, aún no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre este duelo que pueda colocarlos nuevamente dentro del cuadrilátero.

A pesar de que el Vaquero Navarrete tiene vínculo contractual con Top Rank, Hearn aseguró que está listo para negociar y buscar la pelea que los aficionados quieren ver con el objetivo de poder enfrentar a estas dos figuras.

“Quizá diga que necesita una antes de enfrentarlo. Creo que está bajo contrato con Top Rank y puedo hacer un trato ya mismo para concretar la pelea con Núñez. Pero sospecho que Navarrete pedirá una intermedia primero”, concluyó el promotor en sus declaraciones.

