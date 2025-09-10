Insólito: Eligen como gol del mes un tanto que fue anulado por el VAR

Un gol marcado por el delantero Josh King que habría el marcador en favor del Fulham ante Chelsea y que posteriormente fue anulado por el VAR fue elegido este miércoles de manera insólita como el gol del mes de agosto por la Premier League de Inglaterra.

Fue el propio Fulham que publicó en redes sociales que la Premier League le había informado del reconocimiento al tanto de King, que no subió al marcador el pasado 30 de agosto por una supuesta falta previa sobre el defensor Trevoh Chalobah.

Sin saber si fue decisión propia de la Premier League o fue de los propios fanáticos, que consiguieron el 83.3% de los votos, el exjugador del Bournemouth exhibirá en sus vitrinas el premio que superó a otros fuertes candidatos como un tanto de chilena del brasileño Richarlison (Tottenham) o el de su compatriota Lucas Paquetá, que concretó un impresionante zurdazo desde fuera del área con West Ham.

La anotación de King ya había sido centro de debate días atrás, especialmente porque el Fulham terminó perdiendo ese partido 2-0 con los goles de Joao Pedro y Ennzo Fernández.

Fue tal la polémica que el exprincipal y presidente de la comisión de árbitros, Howard Webb, expuso públicamente la equivocación del VAR, antes de explicar por qué no ha debido de ser invalidado.

King renueva de esta manera el premio al último gol del mes de la Premier League que data del mes de mayo de 2025. Ahí, un cabezazo de Marc Cucurella tras una gran jugada del ecuatoriano Moisés Caicedo se llevó el reconocimiento.

Mira el video aquí:

