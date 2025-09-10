Un cambio en la cima: España desbanca a Argentina y se convierte en el nuevo líder del ranking FIFA

Desde la coronación en el Mundial de Catar, la Selección Argentina había sido la dueña indiscutible del ranking de la FIFA, un honor que reflejaba su estatus como la mejor selección del planeta.

Sin embargo, un revés reciente en las Eliminatorias Conmebol ante la selección de Ecuador ha provocado un cambio inesperado en la cima de la clasificación.

La actualización del listado global ha posicionado a España en el primer lugar, en un movimiento que deja a la Albiceleste en el segundo escalón.

Argentina terminó por encima de todos en al tabla de posiciones. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

La derrota de los dirigidos por Lionel Scaloni en su último compromiso de Eliminatorias ha sido el factor decisivo que ha hecho que el equipo español, con un desempeño constante, se posicione como la nueva líder del fútbol mundial.

Una derrota que costó el liderato

La clasificación de la FIFA funciona con un sistema de puntos que premia el rendimiento de los equipos en sus partidos, y la derrota de Argentina en su último encuentro le restó los puntos necesarios para mantenerse en la cima.

España, que ha acumulado una racha de buenos resultados, supo aprovechar la oportunidad para superarlos por un estrecho margen.

Esta reconfiguración en la tabla deja en el tercer y cuarto lugar a equipos de la talla de Francia y Bélgica, lo que demuestra la feroz competencia por los primeros puestos.

Aunque el cambio no altera la posición de Argentina en las Eliminatorias, es un recordatorio de que en el fútbol de élite, cualquier traspié puede tener un impacto global. El desafío para la Albiceleste ahora será volver a sumar victorias para recuperar su lugar en la cima de la tabla.

