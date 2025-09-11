Norkys Batista no descarta estar en La Casa de los Famosos 2026

Norkys Batista, actriz venezolana, no descarta la posibilidad de formar parte del reality show La Casa de los Famosos, que en el 2026 estrenará su sexta temporada. La artista estuvo hace poco en Top Chef VIP 4, por lo que no descarta seguir participando en este formato del mundo del entretenimiento.

La revelación la hizo la también creadora de contenido en una entrevista con su compatriota Rodner Figueroa, en el podcast Cara a cara con Rodner.

“Si te invitan a La Casa de los Famosos, ¿fueras?”, le preguntó el presentador en la conversación.

Ante esto, la ex reina de belleza dijo: “Fuera más afilada que nunca, yo sí iría, ¿tú sí irías? Vamos”.

Rodner luego de esto no descartó la posibilidad y reconoció que sí lo invitaron para la próxima temporada, pero también explicó que es una decisión difícil para él. “Tengo mi pareja, mi casa, mis negocios, mi perro, el podcast. Tengo mis negocios”, afirmó.

El conductor dijo que tendrá próximamente una conversación con alguien que podría convencerlo.

Norkys, por su parte, afirmó que si entra a La Casa de los Famosos limpiará su imagen, pues considera que muchos la ven como una mujer conflictiva, pero es realista.

“En medio de mi sinceridad, absolutamente limpia, sin maldad, caigo mal. Entonces, la verdad es que no le hago daño a nadie, no me gusta que me hablen mal de nadie, no me gusta hacer conflictos, no soy problemática, pero después de venir de un reality y ver cuáles son las estrategias que usa Paco, Cristina, Curvy, ya lo estoy entendiendo, porque al público le encanta un chisme, una tramoya, una matazón”, sostuvo.

Por último, señaló que ahí van a conocer a la actriz y que no tendría problema en separarse por ese tiempo de su pareja.

Aclaró también que no se ve involucrada con alguien del medio por varias características que ha identificado como el ego o la obsesión con la imagen. “Los hombres del medio, lamentablemente, tienen sus cositas que yo no quiero lidiar con eso”, indicó.

