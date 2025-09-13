Leyenda de Chivas lanza mensaje a Chivas para mejorar en el Apertura

Este sábado se disputará el Clásico Nacional de la Liga MX entre las Águilas del Club América y las Chivas Rayadas de Guadalajara, duelo que promete ser una muestra de poder nuevamente ante las dos realidades tan diferentes de ambos equipos en el presente torneo Apertura 2025; todo esto se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes y ambos equipos esperan hacer lo imposible para poder quedarse con el triunfo para sumar tres puntos vitales.

Ante este hecho el legendario jugador del Rebaño Sagrado, Fernando Quirarte, manifestó durante unas declaraciones ofrecidas para TUDN que el equipo debe trabajar fuertemente para poder mejorar en este campeonato; ante este motivo reveló los puntos fundamentales que deberían existir en el vestidor de Chivas para poder acabar con esta mala racha y sumar los puntos necesarios para avanzar hasta la Liguilla.

“Algo que está pasando y lo podemos ver en los partidos, creo yo, que falta esa exigencia dentro de la cancha, falta que se exijan más, que se pierdan el respeto, no puedo decir la palabra, inicia con Pu acaba con R, para que nos partamos la ‘maiser’, no solo contra América, contra cualquier equipo, se sabe que si no hay unión y una lucha constante por el bien común, las cosas no van a prosperar, si no se parte la madre el uno por el otro, por cubrir el error de Madero, de Ledesma, pues está cañón, falta esa exigencia entre todos de decir ¿qué está pasando?”, expresó.

Zapopan, Jalisco, 30 de agosto de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y la Máquina Celeste del Cruz Azul, realizado en el estadio Akron. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

Además de esto, Quirarte también aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Gabriel Milito para que pueda trabajar algunos puntos débiles que ha notado dentro de la plantilla para poder mejorar de manera eficaz; esto al considerar que el equipo no ha tenido un mal rendimiento en lo que va de torneo.

“Son muchas cositas que veo en ese aspecto, el jugador tiene que ir al 100 % en cualquier partido, ya sea América, Cruz Azul o Puebla, es lo que siento, Chivas con Milito no ha estado jugando mal, no tiene un cuadro plagado de estrellas, pero falta gol, hay jugadores lesionados, ha sido un problemita de años, mientras más rápido encuentren el problema, la solución la tienen ellos mismos”, concluyó el jugador en sus declaraciones.

Actualmente las Chivas Rayadas de Guadalajara se ubican en la posición número 16 de la tabla de clasificación con un total de cuatro puntos acumulados hasta la fecha producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas, teniendo todavía un juego pendiente por disputar correspondiente a la Jornada 7, lo que todavía les permite soñar con escalar un par de casillas más con estos tantos.

Por su parte el Club América se ubica en la segunda posición de este certamen con un impresionante rendimiento reflejado en sus 17 puntos acumulados gracias a cinco victorias y dos empates.

