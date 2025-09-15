Paulo Quevedo lanza nuevas críticas contra Maripily Rivera

Nuevamente, el actor mexicano Paulo Quevedo lanzó duras críticas contra Maripily Rivera, con quien tuvo una fuerte rivalidad mientras estuvo en el reality show La Casa de los Famosos 4.

En unas declaraciones a varios reporteros en México, el artista opinó acerca del huracán boricua: “No tengo ningún problema la verdad, la señora es vulgar, corriente, no hay que buscarle cinco patas al gato. Se da el lujo de levantar su bandera del feminismo y acribillar a cualquier hombre que se le enfrente”.

También consideró que no es la reina de Puerto Rico, pues no representa a los boricuas.“Le llegó el éxito de una manera que no supo administrarlo, controlarlo, no sé quién le dio el derecho de hablarle así a los hombres, también tiene que tener respeto”, comentó.

Luego de esto, el actor consideró que el feminismo no puede usarse cuando se conviene.Por ahora no se ha dado una respuesta por parte de la ganadora de La Casa de los Famosos 4, quien se caracteriza por ser frontal a la hora de responder a este tipo de mensajes.

Las diferencias entre Paulo y Maripily no son nada nuevas, ya que dentro de la casa tuvieron algunos cruces, pero al finalizar la temporada lograron resolver sus problemas, tan así que el actor participó en la obra de la puertorriqueña.

Pero todo esto cambió cuando se acercó el estreno de la edición all-stars, en la que participó el mexicano, quien comenzó a hacer fuertes revelaciones de la empresaria poco antes de entrar a la casa.Aunque han pasado varios meses de estas polémicas, se nota que ese sentimiento de Paulo hacia Maripily sigue intacto y por eso considera que sus actitudes no deben ser respaldadas por nadie, ya que cree que es una mujer irrespetuosa.

