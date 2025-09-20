“Beauty in Black: Season 2”: El regreso de la exitosa serie de Netflix que está cautivando al público 

El estreno y rotundo éxito de la segunda temporada de “Beauty in Black” ha dejado en claro algo: Tyler Perry se ha convertido en uno de los consentidos de Netflix. Y es que luego del rotundo triunfo de su primera temporada, y esta nueva entrega, el actor, director y productor estadounidense de la serie reafirma su estatus como estrella de la plataforma con esta nueva entrega.

Tal ha sido su alcance que, tras apenas una semana de su estreno, ya se ha colocado como el segundo show más visto en todo Estados Unidos, así como la tercera producción con más vistas en el mundo entero.

Lo que trae la temporada 2 de “Beauty in Black“

La nueva entrega, siguiendo lo visto en la primera temporada, se centra en el crecimiento de Kimmie (Taylor Polidore Williams), quien asume un papel cada vez más protagónico dentro del imperio de la familia Bellarie. Su confrontación con Mallory añade tensión a los episodios, mientras otros miembros del clan lidian con ambiciones, engaños y traiciones.

Entre los puntos destacados están el retrato más profundo de la transformación de Kimmie y la manera en que se enfrenta a los retos de poder. El elenco incluye a Amber Reign Smith, Shannon Wallace y Vivica A. Fox, quienes dan vida a personajes que sostienen el entramado de drama y rivalidad que caracteriza a la serie.

Cómo comenzó el fenómeno con la primera temporada

El gran exito de la nueva producción de Tyler Perry viene precedida de los buenos cimiento de su entrega anterior, la cual debutó en octubre de 2024, seguida de su segunda parte en marzo de 2025. Desde entonces, la historia atrapó a la audiencia con el contraste entre el origen humilde de Kimmie y el glamuroso pero despiadado mundo de los Bellarie.

En su estreno, “Beauty in Black” alcanzó el primer lugar en 28 países y permaneció varias semanas en el Top 10 de Netflix. Aunque la crítica señalaba un estilo sumamente melodramático, el público respondió con entusiasmo, consolidando a la serie como un éxito de audiencia que trascendió más allá de Estados Unidos.

Críticas a la temporada 2 y lo que viene en Netflix

La primera parte de la segunda temporada ha recibido opiniones encontradas. Mientras que muchos fans celebran el ritmo vertiginoso y los giros dramáticos, algunos críticos apuntan que la trama mantiene excesos melodramáticos similares a los de la primera entrega. Sin embargo, la recepción en redes ha sido positiva, con debates constantes sobre el futuro de Kimmie y su papel dentro de la familia Bellarie.

Netflix ya confirmó que la segunda parte de la temporada 2 llegará en los próximos meses, aunque aún no tiene una fecha exacta de estreno.

