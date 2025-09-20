Tato Noriega responde si realmente Rayados le ‘robó’ a Pumas el fichaje de Anthony Martial

La llegada de Anthony Martial a las filas de Rayados de Monterrey se ha convertido en uno de los movimientos más importantes dentro del club en esta temporada debido a que fortalece un ya poderoso equipo para luchar firmemente por el título de campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga MX; esto logrando primero la clasificación a la Liguilla para luego intentar superar al resto de sus contrincantes en la eliminación directa.

A pesar de esta buena noticia el fichaje de este jugador ha estado marcado por la polémica luego de las acusaciones de Eduardo Saracho (directivo de los Pumas de la UNAM) por presuntamente haberles “robado” esta contratación; ante este hecho el propio presidente de los albiazules Antonio ‘Tato’ Noriega decidió responder de una manera contundente para quitarse esta presunta culpa.

Estas declaraciones las realizó el Tato durante un contacto con diversos medios de comunicación a los que aseguró que el atacante francés había mostrado un gran interés por formar parte de las filas de Rayados de Monterrey y tras conversar con su representante se logró llegar a un acuerdo que resultó beneficioso para ambas partes.

“Teníamos, como bien dijo Héctor, la recomendación de Dome de acelerar negociaciones con Anthony porque lo atraía mucho. Dentro de las alternativas, era la que más empujábamos. Fuimos avisados por parte de su gente, sus agentes, que tenía muchas opciones en diferentes partes del mundo, que las estaba analizando. Pronto nos dijeron que, después del análisis junto con su familia, la que más le atraía… era esta. Lo vemos como cualquier otra gran negociación”, expresó.

Noriega resaltó que esta contratación representa un importante paso para la platilla al tener una enorme experiencia en algunas de las ligas más importantes del mundo; esto debido a que Martial disputó en equipos de la Ligue 1, Premier League y LaLiga, además de cosechar un total de 90 goles dentro del Manchester United que lo catalogan como un verdadero anotador.

“Anthony ha jugado más de 450 partidos, los cuales ha disputado en cuatro ligas europeas, tres de ellas de las mejores del mundo: la Premier, la francesa y la española. Sin contar sus partidos con la Selección. Tiene buena edad, es un jugador maduro, no veterano. Reúne más de 500 partidos jugados, y en partidos de liga son alrededor de 450 encuentros. Ha marcado 115 goles y ha superado las 50 asistencias. De esos, 15 los hizo en la mejor liga del mundo, la Premier League”, dijo.

“Tenemos con nosotros la fortuna de contar con él. Y en estos pocos días que llevamos juntos, más allá del aspecto de negocios, nos damos cuenta de la gran persona que es, de lo sencillo que es. Estamos contentos e ilusionados… Mucha suerte, te va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien”, agregó.

