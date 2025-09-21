Hombre compra lotería porque se sintió con suerte y ganó $10 millones

Un impulso de confianza le cambió la vida a Jeremy Wilson, un residente de Willow Spring, Carolina del Norte, que decidió jugar a la lotería tras sentirse afortunado y terminó llevándose el premio mayor de $10 millones de dólares.

Wilson compró un boleto de raspadito de $50 dólares, llamado $10 Million Spectacular, la noche del 17 de septiembre en la tienda North River Tobacco Barn, ubicada en la Caratoke Highway en Jarvisburg.

Apenas lo raspó en el mismo lugar, se dio cuenta de que había alcanzado el premio más grande del juego. “Fue una sensación loca. No podía controlarme”, relató emocionado al recordar ese momento.

El primer impulso del ganador fue llamar a su madre para compartir la noticia, pero su reacción no fue la esperada. “Ella pensó que estaba bromeando”, dijo Wilson entre risas.

Al día siguiente, el 18 de septiembre, acudió a las oficinas de la Lotería de Educación de Carolina del Norte para reclamar su premio.

Allí eligió recibir un pago único en lugar de la anualidad de $500,000 dólares por 20 años. Tras impuestos estatales y federales, se llevó a casa un total de $4,305,014 dólares.

Wilson aseguró que parte del dinero lo usará para llevar a su madre de viaje en su cumpleaños y que planea ahorrar el resto.

La lotería informó que este era el último de los cinco premios mayores de $10 millones disponibles en el $10 Million Spectacular, un juego que había debutado en diciembre de 2023 con premios que también incluían 20 de $1 millón y 20 de $100,000 dólares.

Con la victoria de Wilson, se iniciará el proceso de finalizar ese sorteo. Su premio representa la tercera ocasión en 2025 en que alguien en Carolina del Norte obtiene un premio de este nivel.

En un caso similar ocurrido la misma semana, un hombre en Chicago ganó poco más de $1 millón de dólares al jugar Powerball porque también se sintió con suerte.

