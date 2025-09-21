¿Qué contará Lupillo Rivera en su nuevo libro ‘Tragos amargos’?

El cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera se alista para el lanzamiento de su libro ‘Tragos amargos’, en el que contará varios detalles de su vida, incluyendo los conflictos familiares que ha tenido.

En una entrevista con el programa Sale el sol explicó que llevaba al menos un año trabajando en esta biografía en la que espera narrar muchas de las cosas que ha vivido.

“Nos tocó hacerlo simplemente para aclarar muchas dudas que ha tenido el público”, indicó el exparticipante del reality show La Casa de los Famosos.

El cantante Lupillo Rivera se alista para contar detalles de su vida en el libro ‘Tragos amargos’. Crédito: Mezcalent

Lupillo Rivera contará su historia

En el libro hay un capítulo dedicado a su hermana Jenni Rivera, para dar información certera sobre cosas que la gente quizás no entendía. “Cada quien lo va a tomar como vaya su sentimiento”, afirmó sobre este tema que ha causado interés durante años en la gente.

Lupillo Rivera confirmó que hablará de sus hermanos sin tener su permiso y está claro de que podría recibir acciones legales en contra. “Si me tienen que demandar, pues que me demanden”, comentó.

El ‘Toro del Corrido’, como también es conocido, reveló que el capítulo más fuerte es el último, pues hablará de su enfermedad, que le ha causado la pérdida auditiva de uno de sus oídos.

Hace poco, el famoso conversó con el programa Ventaneando acerca de su salud y explicó que seguirá cantando lo más que pueda. “A mí me diagnosticaron con lo más grave que puede suceder, entonces vamos a ver hasta cuándo aguanto”, dijo al show de entretenimiento.

Los fanáticos del artista han estado muy atentos a los detalles de su salud, esperando que pueda mejorar con el paso del tiempo.

