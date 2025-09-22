Alicia Machado anuncia que se compró su casa soñada: ‘Se hizo realidad’

Alicia Machado, actriz venezolana, logró la compra de su casa, según anunció este lunes en su cuenta en Instagram.

En un reel en el que estuvo acompañada por el agente de bienes y raíces Carlos Javier Linares, quien la ayudó en el proceso para encontrar la propiedad.

La Miss Universo 1996 se mostró feliz de este logro y por eso escribió en la descripción del reel: “Aquí con mi agente de bienes raíces estrella y querido amigo, celebrando logros e inicios audaces. ¡Finalmente… La casa de la famosa Alicia, mi casa soñada se hizo realidad!”.

Alicia Machado compra la casa de sus sueños

Más temprano, Linares publicaba una historia en Instagram en la que hablaba de su emoción por haber ayudado a la ganadora de La Casa de los Famosos en su primera temporada a alcanzar esta meta.

“Vengo al cierre de una propiedad con una persona que he aprendido a querer muchísimo, muy especial. Nos hemos vuelto muy buenos amigos en unos dos años, aproximadamente. Y estamos pues cerrando su… ¡castillo!”, comentó.

Luego de esto, la venezolana apareció a su lado y dijo: “¡Mi casa de mis sueños! ¡Mi realtor estrella!”.

Además comentó: “Después de tantos años de trabajo y este 27 de septiembre son 30 años que cumplo de carrera, de haber salido de Venezuela, de haber sido Miss Venezuela. Y hoy cumplo un sueño realidad. Por fin tener la casa de mis sueños”.

En otra publicación compartieron imágenes de un almuerzo que tuvieron para celebrar la firma de la compra de la propiedad de Alicia Machado.

En el 2021, cuando ganó el reality show de la cadena Telemundo, la ex reina de belleza declaró al programa Hoy Día qué iba a hacer con el dinero que recibió por obtener el primer lugar en la competencia.

“Voy a pagar la escuela mañana, quiero comprarle una casa a mi mamá y para mí, me quiero comprar unos zapatos”, dijo Alicia Machado en ese momento.

Ahora este sueño se ha logrado y aunque no ha mostrado cómo es su nuevo hogar, dejó ver que se siente satisfecha por haber alcanzado esta meta luego de tanto tiempo y trabajo.

