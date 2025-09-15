Alicia Machado disfruta de show de Bad Bunny en Puerto Rico

Alicia Machado, actriz venezolana, disfrutó junto a su hija Dinorah Figuera de una de las presentaciones que Bad Bunny dio en Puerto Rico como parte de su residencia.

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos fue invitada por Maripily Rivera, quien reunió a varios allegados para que disfrutaran de la isla, pero en especial del show que el Conejo Malo ha dado como parte de esta experiencia para celebrar al gentilicio puertorriqueño.

El reguetonero ha ofrecido una residencia especial, que ha sido concebida como una gran oportunidad para celebrar la cultura y el gentilicio puertorriqueño, y la artista no quiso perderse esta vibrante celebración.

“¡Un aplauso 👏🏻 pa’ mami y papi que de verdad rompieron! Espectacular es una experiencia increíble 🙌🏼 Gracias por esta invitación. We love you Puerto Rico”, escribió la artista en la descripción de una transmisión que hizo en vivo.

En las imágenes se vio a la artista disfrutar de este concierto, algo a lo que reaccionaron sus seguidores con mensajes como: “¡Wow, qué cool, disfruten muchísimo”, “Bella, mi Alicia”, “Eso Alicia”, “Chama, excelente, te mereces disfrutar eso y mucho más”, “Bella mamá e hija”.

Bad Bunny, el fenómeno global del género urbano, ha llevado a cabo en Puerto Rico una serie de presentaciones que, aunque no se ajustan estrictamente al formato clásico de “residencia” (con shows de larga duración en un solo recinto), han sido concebidas como una experiencia única y profundamente conectada con su isla natal.

Estos eventos suelen tener un gran impacto mediático y económico en Puerto Rico, atrayendo turismo y generando conversación sobre la influencia del artista. Para muchos, es una muestra del éxito global de un talento local.

Además, muchos famosos se han sumado a esta celebración boricua, disfrutando no solo de las canciones del artista, sino también de sitios emblemáticos de la nación.

