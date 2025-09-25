Instalaciones de ICE están en alerta máxima tras el tiroteo en Dallas, afirma su director interino

Todas las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentran en “alerta máxima” luego del tiroteo que resultó en la muerte de un migrante y dos con heridas graves, así lo indicó Todd Lyons, director interino de ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó el suceso como “un ataque a la policía de ICE”, mientras que múltiples fuentes policiales identificaron al presunto tirador como Joshua Jahn, de 29 años, señaló ABC News.

El tirador operaba desde una azotea cercana y “disparó indiscriminadamente contra el edificio de ICE, incluso contra una camioneta en la salida donde las víctimas recibieron disparos”, indicó el DHS en un comunicado. Las autoridades confirmaron que el atacante falleció a causa de una herida de bala autoinfligida.

Un mexicano confirmado entre los heridos

Aunque ningún oficial de ICE resultó herido, la agencia rectificó una declaración inicial que reportaba dos muertos y uno herido, confirmando que “uno murió y dos recibieron disparos pero sobrevivieron“. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que uno de los heridos es de nacionalidad mexicana.

El FBI ha asumido la investigación del tiroteo “como un acto de violencia selectiva”. La intensificación de las deportaciones de ICE a nivel nacional y la retórica política han sido mencionadas por funcionarios de seguridad y políticos republicanos como posibles factores motivacionales.

El DHS declaró previamente que los agentes de ICE han experimentado un “aumento de más del 1000 % en las agresiones contra ellos”.

Balas encontradas con mensajes anti ICE

Joe Rothrock, agente especial del FBI, informó que las balas “encontradas cerca del presunto tirador contienen mensajes de naturaleza anti-ICE”. Esta evidencia fue reforzada con una imagen publicada por el director del FBI, Kash Patel, que mostraba munición grabada con la frase “ANTI-ICE”.

El vicepresidente JD Vance, en declaraciones en Carolina del Norte, afirmó que la evidencia no revelada sugiere que el tirador era un “extremista de izquierda” que estaba “motivado políticamente para perseguir a las personas que están haciendo cumplir nuestra frontera”.

El ataque en Dallas sigue a incidentes previos en Texas, incluyendo un tiroteo contra un oficial en un centro de detención de ICE en Alvarado y disparos en la entrada de un anexo de la Patrulla Fronteriza en McAllen, ambos en julio.

