Algunos líderes demócratas siguen sin respaldar a Mamdani en lucha por la Alcaldía de NYC

En junio pasado Zohran Mamdani, el asambleísta demócrata de 33 años, hizo historia tras conquistar la nominación del Partido demócrata en la batalla por la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Y aunque a medida que pasan las semanas, el político progresista sigue recibiendo más adeptos que lo respaldan en su campaña para las elecciones generales del 4 de noviembre, el liderazgo principal del Partido demócrata a nivel nacional sigue sin manifestar respaldo.

Demócratas de alto rango, como el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ambos neoyorquinos, siguen sin pronunciar palabra sobre la candidatura del asambleísta, lo que ha desatado críticas entre otros demócratas, como el ex precandidato presidencial Bernie Sanders, quien menciona que “resulta difícil entender por qué la dirección demócrata no apoya al candidato que ganó las primarias”.

En las calles de la Gran Manzana, votantes como Gabriel Pérez, quien se declara “demócrata de tiempo completo”, y quien dice respaldar a Mamdani por “abogar por las necesidades básicas de la gente del común”, afirman que sienten que el partido demócrata está enviando “un mensaje débil” al no apoyar en pleno las aspiraciones del político de Astoria, Queens.

“A diferencia de los republicanos que siempre se mueven en masa, los líderes demócratas de Nueva York siguen mostrándose desunidos incluso cuando tienen a un candidato elegido por mayoría en las primarias. Eso me parece doloroso”, manifestó el colombiano. “Es fácil entender por qué alguien como Trump, que es un verdadero líder para los que creen en su agenda, ganó y los demócratas siguen cosechando derrotas”.

Otros votantes del partido azul, como Josefa Gutiérrez, quien apoya al exgobernador Andrew Cuomo, tiene una opinión distinta y asegura que la falta de un liderazgo demócrata unificado no es otra cosa que el reflejo de un partido con posiciones distintas.

“Yo siempre he votado demócrata, pero es que últimamente han salido muchos políticos de izquierda que se parecen más a los políticos de nuestros países y para mí ellos no representan el corazón de los demócratas originales y por eso creo que no hay un apoyo mayoritario. Es normal”, dijo la vontante de origen ecuatoriano. “Pienso incluso que debería haber un tercer partido y así los que somos demócratas de raíz pero no tan de izquierda nos sentiríamos mejor en un grupo y los progresistas en otro y cada grupo estaría más unido”.

Y desde el terreno de los analistas políticos, las opiniones también son diversas y hay observadores del panorama electoral como Lucía Gómez, quienes insisten en que la falta de respaldo en pleno del partido demócrata a un candidato en contiendas locales no es algo nuevo y no debería ser alarmante.

“No entiendo por qué es noticia que los líderes nacionales no estén apoyando a un candidato a la Alcaldía. Hakeem Jeffries y Schumer son líderes nacionales, no locales, y con un partido tan grande es normal que existan diferentes pensamientos. No se debe asumir que solo por ser del partido deben apoyar a alguien”, dijo Gómez, quien advirtió que el apoyo o no del liderazgo demócrata no necesariamente se traduce en impacto de votos en las elecciones. “Creo que tampoco podemos caer en la narrativa de los republicanos donde todos se alinean con base en lo que diga un capitán”.

“Así son las cosas en el partido y si el liderazgo nacional del partido decide no apoyar al nuevo liderazgo demócrata no podemos caer en una narrativa de que hay desunión. Recordemos que Mamdani tampoco apoyó a Kamala cuando fue candidata a la Presidencia”, dijo Gómez.

“Por eso no resulta sano y no tiene base ni fundamento empujar esa narrativa de desunión. En las mismas casas demócratas hay hogares con diferentes ideologías y siguen siendo familia y si vemos la llamada unión de los republicanos creo que lo que tenemos que empezar a analizar si ellos les gusta el autoritarismo en vez de la democracia”, destacó la experta política. “Juntarse es escuchar diversas voces para ir aprendiendo no para seguir como ovejas a un liderazgo”.

Carlos Vargas, reconocido analista neoyorquino aseguró por su parte que es falso querer mostrar que Mamdani no ha recibido apoyo de su partido, pues diferentes líderes han mostrado su apoyo y esa es una señal de unidad.

“Mamdani sí ha recibido respaldo demócrata y apoyo del liderazgo político del Estado de Nueva York, como la gobernadora y el presidente de la Asamblea, quienes aunque se tardaron en manifestarlo lo están apoyando”, dijo el experto.

“Y ahí hay que entender que la ciudad de Nueva York es un microcosmos singular que suele ser más progresista y más a la izquierda que el resto del electorado del estado y quizá a eso se deba la renuencia del liderazgo, quienes a nivel nacional lo que quizá estén haciendo es cuidar el partido a nivel nacional en momentos de divisiones para que no haya fugas centrifugas”, aseveró Vargas.

Y en medio de la expectativa para conocer si el liderazgo nacional demócrata le guiñará el ojo a Mamdani, al grupo de demócratas locales y estatales de alto nivel que sí han mostrado apoyo, como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el presidente de la Asamblea Estatal y varias voces del Concejo Municipal y otros oficiales electos se sumó Kamala Harris.

La excandidata presidencial y vicepresidenta de la administración Biden, de paso por la Gran Manzana, donde está promocionando su libro, no solo anunció su apoyo al líder de la contienda por la Alcaldía, de quien el propio presidente Trump aseguró que cree que ganará, a menos que algunos de los contendores se retiren, sino que tuvo acercamientos con él.

La líder demócrata conversó vía telefónica con el asambleísta de Queens, el miércoles, en una llamada calificada como “cálida y positiva”, luego de que el lunes asegurara que apoyaba al candidato demócrata, de quien dijo siente que se convertirá en una de las figuras demócratas más prominentes, a pesar de que no comparte todas sus ideas.

“Me alegró mucho que la vicepresidenta se pusiera en contacto conmigo para hablarme y reiterarme su apoyo a mi candidatura; le agradecí su gesto. Conversamos sobre mi programa electoral, centrado en la asequibilidad, y sobre la importancia de mantener la alegría y la positividad a pesar de las dificultades de la política”, dijo Mamdani.

Harris dijo, por su parte que una de las razones por las que le entusiasma la candidatura del progresista es porque está movilizando a la gente.

Y mientras el asunto de los apoyos políticos sigue presente en el panorama electoral que culminará en seis semanas con los comicios generales, los sondeos no dejan de mostrar que Mamdani tiene una ruta cada vez más clara hacia el triunfo por la Alcaldía, al menos por ahora.

La más reciente encuesta, adelantada por Suffolk University CityView, muestra que el asambleísta se acerca cada vez más a la conquista de la mayoría del electorado, con un 45% de apoyo, lo que representa casi el doble de su rival más cercano, el exgobernador Andrew Cuomo, quien compitiendo como candidato independiente, obtiene un 25% de respaldo.

El aspirante republicano, Curtis Sliwa, fundador de los Angeles Guardianes, aparece en tercer lugar con un 9%, mientras que el actual alcalde, Eric Adams, quien también compite como independiente tras no participar en las primarias demócratas y sus escándalos de corrupción pública, obtiene un 8%. Los otros tres candidatos en la boleta electoral suman solo un 1% de apoyo y el 9% aún está indeciso.

El sondeo también mostró que entre los hispanos Mamdani, quien ha hecho una campaña intensa conectando on las necesidades e la comunidad latina, también lidera ampliamente, con 52% de la intención de voto, mientras que Cuomo solo alcanza el 22% entre ese grupo. Sliwa cuenta con el 8% de apoyo latino y Adams, el 7%.

Datos de la más reciente encuesta por la Alcaldía