Álvaro Fidalgo se olvida de Cruz Azul en los rivales históricos del Club América

El futbolista español de las Águilas del Club América, Álvaro Fidalgo, calentó la previa del partido correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre las Águilas del Club América y los Pumas de la UNAM al compartir su visión sobre lo que significa este enfrentamiento para el club y su afición.

El mediocampista, ya con cinco años defendiendo la camiseta azulcrema, explicó que para los seguidores este choque tiene un peso especial, incluso comparable al Clásico Nacional debido a lo que representa al momento de saltar al terreno de juego.

Estas declaraciones las realizó ‘El Maguito’ durante su conferencia de prensa previa a este encuentro en el que los dirigidos por André Jardine buscarán la victoria para poder sumar tres puntos y así seguir en la lucha por el pase a la Liguilla.

Álvaro Fidalgo y Miguel Gómez, durante el partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7/Diego Padilla

“Un partido muy importante para nosotros y sobre todo para la afición, siento que para ellos este partido es incluso casi… no más importante que el de Chivas, pero según me contaron, ya sabes que me gusta mucho la historia del club y de las cosas, sé que hace años este partido era una locura, me lo contó gente dentro del club que lo vivía como un aficionado más”, expresó.

Fidalgo fue cuestionado sobre si, pese a la falta de títulos y la crisis que arrastran desde hace tiempo los del Pedregal, considera a Pumas un rival digno de clásico. Su respuesta fue clara al nombrar a los clubes con los que considera que existen clásicos.

“Sí considero, obviamente, a Pumas un Clásico, por supuesto. Considero que tenemos tres, sobre todo porque cuando llegué, los más importantes, en mi sentir fue siempre Chivas y Pumas”, resaltó

El español también habló sobre el peso que han tomado los enfrentamientos recientes frente a Cruz Azul, aunque dejó en claro que en su sentir la rivalidad con Pumas tiene raíces más profundas.

“Es verdad que Cruz Azul con estas últimas rivalidades en los últimos años que fueron muy lindos todos los partidos contra ellos creo que esa rivalidad todavía sigue creciendo, qué bueno, a todos nos gusta tener grandes partidos”, agregó Fidalgo en sus declaraciones.

Roberto Alvarado y Álvaro Fidalgo, durante el partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Para finalizar, Álvaro Fidalgo subrayó que el Club América no puede darse el lujo de tropezar sin importar el adversario que tenga enfrente. El revés ante Chivas de Guadalajara y el empate sufrido contra Rayados de Monterrey son, para él, una razón más para asumir la obligación de ganar en casa este fin de semana.

Actualmente el conjunto de Coapa se ubica en la cuarta posición del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con un total de 21 puntos acumulados producto de seis victorias, tres empates y una derrota, situación que los ha ido desplazando de la lucha por el liderato que justamente se encuentra bajo el dominio de la Máquina de Cruz Azul con 24 unidades.

