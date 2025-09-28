Caramelo le responde a quienes aseguran que tendrá que trabajar de nuevo como repartidor

Caramelo, ganador de La Casa de los Famosos All-Stars, respondió a algunos usuarios en redes sociales que aseguran que tendrá que volver a trabajar como repartidor luego de que se le acabe el dinero que obtuvo al ser el triunfador del reality show de la cadena Telemundo.

El dominicano le habló directamente a los detractores con un contundente mensaje: “Sí, lo hago con orgullo si tuviera que volverlo a hacer. Orgullo no me da a mí como ustedes andan, que son envidiosos y la gente que anda pendiente de lanzar cosas negativas al otro, eso sí me da vergüenza. No me importa nada, para que estén claros”.

En el programa En Casa con Telemundo reaccionaron al mensaje del creador de contenido.

El conductor Carlos Adyan fue uno de los que habló de esta respuesta de Caramelo: “El trabajo es dignidad”.

El periodista, sin embargo, reconoció que quizás la gente le está diciendo al dominicano que aproveche este momento, pues cree que es ideal para asumir muchos proyectos y capitalizar el éxito luego de ganar el programa de telerrealidad.

Algunos usuarios han reaccionado a esta noticia con mensajes como: “Caramelo puede volver a tirar caja y siempre estaremos apoyándote, pero Dios tiene otros planes contigo”, “Muy bien la respuesta de Caramelo”, “Caramelo puede hacer lo que le dé la gana. Él lo que no hace es lo mal hecho y como quiera seguimos orgullosos de él”.

El influencer se caracteriza por su humildad y sinceridad en los contenidos que comparte en redes sociales, por eso ha dado una respuesta tan contundente a un tema que está vinculado con sus orígenes en la ciudad de Nueva York, en donde se ganó la vida como repartidor, algo que no le avergüenza, pues fue la forma en la que logró obtener el sustento para estar en los Estados Unidos.

