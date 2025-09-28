Lupillo Rivera lanza conmovedor mensaje en medio de su enfermedad

El cantante Lupillo Rivera publicó un reciente mensaje en su cuenta en Instagram en el que habló del difícil proceso que atraviesa por la pérdida de audición en uno de sus oídos.

En su mensaje, el hermano de Jenni Rivera indicó: “Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes… La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar. Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito. No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma”.

El mensaje de Lupillo Rivera

Acerca de cómo hace con sus presentaciones, explicó que es más difícil. “En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí… he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes”, agregó.

El Toro del Corrido, como también es conocido, explicó que con todo esto que ha atravesado, aprendió la importancia de no descuidar la salud y atender a tiempo las señales que da el cuerpo.

“Por eso hoy les digo de corazón: cuídense, vayan al doctor, atiéndanse a tiempo. Uno piensa que nunca le va a pasar nada, hasta que un día ya no puedes hacer lo que más amas como antes”, afirmó.

Lupillo Rivera, por último, envió un mensaje a sus seguidores, indicando que seguirá enfocado en su recuperación. “Yo voy a seguir luchando, porque ustedes y mi familia son mi motor. Pero no olviden que la salud es primero… sin ella no hay escenario, no hay música, no hay nada”, explicó.

La enfermedad del cantante de música regional mexicana fue diagnosticada poco después de que saliera de La Casa de los Famosos All-Stars, en donde tuvo complicaciones que le impidieron seguir en el reality show de la cadena Telemundo.

