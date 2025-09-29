Aleska Génesis debuta como actriz en novela de formato vertical 

La venezolana Aleska Génesis está a punto de lograr un sueño que tenía en la industria de la televisión: ser actriz. Ahora, la exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars debutará en una telenovela con el papel de villana.

La participación de la modelo será en la serie vertical Mi mejor pasajero, coproducción de VIP 2000 TV y Hemisphere Media Group, según la información publicada por Produ.

En esta trama, encarnará a Paula Santillana, “una mujer caprichosa, que lo quiere todo para ella y es muy controladora”, afirmó la artista.

Este proceso ha sido bastante importante para la venezolana, quien en la entrevista con Produ explicó que la llevó a decir que sí: “La realidad me han llamado varias veces para actuar y me daba temor. Hice un casting el año pasado y les encantó y dije por qué no. Este año me llamaron y lo pensé mucho, pero me dije si la vida me está presentando esta oportunidad, tengo que aceptarla y hacerlo bien. Y así lo hice. Este es un nuevo reto, un desafío para mí. Todos están contentos y yo estoy demasiado feliz con lo que se está logrando”.

La artista dejó ver que no descarta seguir en otros proyectos similares, pero que se preparará para dar lo mejor de ella ahora como actriz.

En las redes sociales compartieron algunas imágenes de Aleska Génesis en las grabaciones de esta novela, demostrando lo avanzado que está este nuevo proyecto y cómo luce la ex de Nicky Jam en esta nueva faceta.

Aleska Génesis debuta como actriz

Varios usuarios se han mostrado emocionados por ver próximamente a la creadora de contenido en esta nueva faceta. Por eso le han dejado mensajes como: “Esa es nuestra hermosa Aleska Génesis, valiente, y con ganas de superarse en cada reto que le ponga la vida”, “Deseándote todo lo mejor en esta nueva faceta como actriz, que como todo lo vas a hacer excelente, porque le pones mucho amor y dedicación. Bendiciones”.

Con esto, la venezolana sigue demostrando su versatilidad en la industria del entretenimiento, ahora con algo muy distinto a un reality show, en donde se dio a conocer con mayor fuerza en los Estados Unidos.

