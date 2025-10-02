Mauricio Sulaimán se pronuncia sobre las primeras acciones de Zuffa Boxing

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, decidió mostrar su lado pacífico al darle la bienvenida a Dana White y Zuffa Boxing, quienes pretenden convertirse en la nueva cara del boxeo profesional de cara a los próximos años con un importante trabajo respaldado desde Arabia Saudí; a pesar de esto consideró que dicha institución no representa ningún temor para la CMB o el resto de organismos.

A pesar de este hecho Sulaimán afirmó durante una entrevista ofrecida para los Martes de Café, se mostró confiado y descartó que esta iniciativa encabezada por Dana White sea una amenaza para el boxeo tradicional; esto luego de ver que el también presidente de la UFC afirmara que crearán sus propios cinturones y rankings, sin tomar en cuenta al Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

Mauricio Sulaimán y Diego Aguirre durante el partido de la jornada 2 del torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Todos tenemos que hacer lo que nos toca trabajar. El Consejo Mundial de Boxeo es una institución que lleva 63 años, estamos en el mejor momento de la historia, fuertes, con una plataforma a nivel mundial, con una lealtad y solidaridad increíble. No hay ningún problema, bienvenida Zuffa Boxing al boxeo, que tengan éxito en su caminar por este deporte, ojalá tenga beneficios para los peleadores que es lo único que importa, el peleador. Entonces, llegar con una posición amenazante, eso no lo veo. Para el CMB no representa absolutamente ninguna preocupación, por el contrario, le damos la bienvenida al boxeo”, expresó.

El lunes el propio Dana White anunció la creación de un Cinturón Zuffa y uno The Ring para los peleadores que estén con ellos, y que no tomarían en cuenta a los otros organismos con el objetivo de darle una nueva perspectiva al boxeo de lo que se ha venido registrando en las últimas décadas.

“Para nosotros no hay ningún ataque, ninguna postura, ninguna preocupación. El Consejo Mundial de Boxeo no tiene por qué rebajarse a ningún tipo de manifestación, nosotros somos muy exitosos en lo que hacemos, cómo lo hacemos y seguimos creciendo a pasos agigantados”, agregó el presidente del CMB en sus declaraciones.

Para finalizar, Mauricio Sulaimán habló sobre la posibilidad de ponerle algún candado a los peleadores que estén con Zuffa Boxing para evitar mayores complicaciones entre estas organizaciones; destacó que no ve necesario estas acciones y que el principal deseo es poder forjar una alianza positiva que beneficie a todos los pugilistas del planeta.

“Nosotros somos de unidad, de acercamiento, de construir puentes. El boxeador se merece tener la libertad de buscar sus sueños y el sueño de todo peleador de muchas décadas es ganar el cinturón verde y oro. Si hay una liga diferente, eso ya es otra cuestión, pero acá no hay ni vetos ni candados ni expulsiones, todo lo contrario”, concluyó.

