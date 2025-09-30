Jesús Corona elige al portero de México para el Mundial de 2026

El icónico guardameta mexicano, José de Jesús Corona, se retiró formalmente como jugador profesional durante la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante la Máquina de Cruz Azul en un partido donde terminaron ganando los Xolos por marcador de 2-0.

Durante una reciente entrevista ofrecida por Corona para TUDN fue cuestionado sobre el futuro de la selección mexicana para lo que será su participación en el Mundial de 2026 en el que México compartirá organización con Estados Unidos y Canadá; dando algunos nombres como posibles candidatos a defender los tres postes.

Entre estos posibles candidatos mencionó a Luis Ángel Malagón, a quien analizó detalladamente y destacó dos cosas importantes sobre su carrera; asimismo consideró que es uno de los más capaces para poder ser elegido por Javier Aguirre como portero titular para la cita internacional de la FIFA.

“Sí, un buen muchacho que me ha tocado platicar con él, muy sencillo, muy humano, futbolísticamente con condiciones muy grandes, creo que se ha ganado ese derecho de estar en el arco nacional, ha mostrado carácter que se necesita para estar en selección”, expresó.

“Sí, yo lo veo como titular, se me hace un muy buen arquero, obviamente tiene sus virtudes, tiene situaciones que tiene que mejorar, pero ha demostrado, no cualquiera es tricampeón en América, no es para más y siendo referente ahora, me da gusto por él”, agregó Corona en sus declaraciones.

Posibilidad de Ochoa

José de Jesús Corona también pensó en Guillermo Ochoa y la posibilidad de verlo formando parte de la selección mexicana para disputar su sexta Copa del Mundo; consideró que representa una tarea difícil para Aguirre debido a que es un amplio referente del combinado azteca pero al mismo tiempo representaría la oportunidad para un jugador mucho más joven.

“Yo conozco muy bien a Memo, sé que la tiene muy clara, tenía que estar en activo con algún equipo para luchar por un lugar, es un arquero que representa bastante, siempre ha estado al frente en los últimos tres Mundiales y que ha dado la cara con buenas actuaciones, esperemos que se le cumpla, por él”, resaltó.

“Te pones del otro lado, que vienen jóvenes con muchas condiciones que quisieran también tener la oportunidad de ir a una justa mundialista, ahí es donde se tiene que hacer un gran análisis por parte de Javier Aguirre, de la dirección técnica, qué es lo mejor, pero sin lugar a duda, de que lo merece, lo merece Memo Ochoa”, enfatizó.

