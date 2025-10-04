Jomari Goyso defiende a Rosalía de críticas por tener vellos en las axilas

En el segmento ‘Sin Rollo’ del popular programa matutino Despierta América, transmitido por la cadena Univision, se encendió el debate en torno a la más reciente controversia protagonizada por la superestrella Rosalía: su decisión de mostrar vello decolorado en las axilas. Esta elección estética de la artista ha dividido opiniones, desatando una conversación sobre los estándares de belleza y la libertad corporal.

Ante esta polémica, el reconocido experto en imagen Jomari Goyso no dudó en dar su opinión, destacando el espíritu transgresor de la artista. “Rosalía siempre ha sido muy diferente a lo que esperas de una artista como ella. Ya le criticaban por su cabello rizado hace mucho tiempo porque se veía rizado y no se lo lavaba. Ella dijo que era su cabello natural y que le dejaran de decir que se lo alisara para que se le viera limpio”, recordó el español, subrayando la coherencia de Rosalía en ir contra las normas establecidas.

El conductor de televisión enfatizó que la artista, con sus acciones, va en contra de los estereotipos arraigados sobre la imagen femenina. “Yo creo que las mujeres deberían de aplaudirla, en vez de criticarle cualquier cosa que hace porque al final, ¿os daña lo que hace ella? No, las libera”, afirmó.

El mensaje de Jomari Goyso

Astrid Rivera se sumó al debate con una postura clara y empoderadora, explicando que el vello corporal es una decisión puramente personal.

Para Rivera, es una elección individual qué hacer con él, por lo que nadie debería sentirse con el derecho a opinar si está bien o no, defendiendo así la autonomía sobre el propio cuerpo.

Esta discusión en televisión es la oportunidad para que se normalice la aceptación del vello corporal femenino, un tema que figuras públicas como Rosalía y otras artistas han ayudado a visibilizar.

La audiencia del show matutino de Univision, como era de esperar, no dudó en reaccionar en el canal de YouTube del programa, dejando diversos mensajes. Algunos de los que se leyeron reflejaron la polarización del tema: “Los hombres se afeitan todo y ahora las mujeres se dejan los pelos”, comentó un usuario, mientras otro, con una visión más liberal, sentenció: “Cada quien hace con su cuerpo, nadie manda a nadie, la gente es muy metida”.

