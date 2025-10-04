Osmariel Villalobos dice que en unos días la operarán tras diagnóstico de cáncer de mama

Osmariel Villalobos, presentadora venezolana de televisión, dijo cuáles son los pasos que vienen luego de que la diagnosticaran con cáncer de seno en etapa temprana.

En un reciente video, la exparticipante de La Casa de los Famosos 3 dijo: “No es casualidad que el mes de octubre esté dedicado al cáncer de mama y tampoco es casualidad que justo ahora esté atravesando este proceso. Jamás pensé que me tocaría a mí y un día, de repente, el cáncer tocó mi puerta”.

La también modelo informó que la operarán en unos días y luego le harán radioterapia más tratamiento hormonal con tamoxifeno.

“No es fácil, pero ¿saben qué? Estoy agradecida porque lo encontré a tiempo y porque tengo la oportunidad de compartir este proceso con ustedes”, contó.

La finalista de Miss Universe Latina: El Reality confesó que a veces se pregunta por qué le pasó eso a ella, si es una mujer sana que además se cuida. Pero entendió que el cáncer no siempre tiene lógica.

“A veces viene a detenerte, a obligarte a escuchar, a valorarte de verdad. Hoy más que nunca sé que el amor propio es la prevención, es tocarte, es hablar del tema, porque detectarlo a tiempo puede salvar tu vida, como está salvando la mía”, dijo.

La venezolana exhortó a la gente a amarse y cuidarse, pues este tipo de enfermedades atacan a cualquiera. “No postergues tu salud”, exhortó Osmariel Villalobos, quien terminó el video entre lágrimas.

La reconocida presentadora y ex reina de belleza venezolana reveló el 18 de septiembre a través de su cuenta de Instagram que la diagnosticaron con una forma temprana de cáncer de mama.

“Hace una semana les conté que estaba esperando el resultado de una biopsia. Y tengo días con el diagnóstico. Es ductal carcinoma in situ DCIS, una forma temprana de cáncer de mama”, dijo la también creadora de contenido.

