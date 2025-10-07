Bad Bunny y Romeo Santos lideran lista de los mejores artistas latinos del siglo 21, según Billboard

El cantante puertorriqueño Bad Bunny consolida su éxito al encabezar la lista de los mejores artistas latinos del siglo 21, según Billboard.

De acuerdo con el ranking publicado por la revista como resumen de los primeros 25 años del siglo XXI, Bad Bunny ocupa el primer lugar de los mejores artistas latinos. Le sigue el cantante dominicano Romeo Santos, el tercer lugar lo ocupa el pionero del reggaetón Daddy Yankee y el cantante mexicano Marco Antonio Solís se ubica en el quinto lugar de la lista.

En el sexto lugar está el colombiano J Balvin, Shakira ocupa el séptimo lugar, en el octavo está el grupo de bachata Aventura, en el noveno Juanes y en el décimo Ozuna.

Según explicó Billboard, este ránking se basa en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre de 2024.

Bad Bunny ocupa el primer puesto por 16 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs, 9 en Top Latin Albums y un récord de 89 top 10 en Hot Latin Songs, superando con creces a Enrique Iglesias y Luis Miguel que poseen 39 cada uno.

La revista aseguró que Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del ‘Conejo Malo, “continúa redefiniendo la música latina a través de su arte, amplificando su alcance e influencia global”.

«Benito ha acumulado múltiples éxitos simultáneos al combinar magistralmente sus sencillos con colaboraciones efectivas, logrando liderar la lista Top Latin Albums en ocho ocasiones durante este cuarto de siglo», añadió la revista.

Bad Bunny logró convertirse en el máximo artista del siglo 21 a pesar de que no comenzó a aparecer en las listas de Billboard hasta 2016. Su primer tema que se incluyó en las clasificaciones de Billboard fue en el año 2018. Desde entonces, ha logrado 14 temas número uno en la lista Hot Latin Songs y ocho en Top Latin Albums.

Bad Bunny fue también el máximo artista de todos los géneros de Billboard en 2022 y el latino más destacado por quinto año consecutivo, desde 2020 hasta 2024.

“A lo largo de su carrera, ha demostrado un control incomparable sobre su trayectoria artística, mezclando sin esfuerzo su producción con las historias que quiere contar”, abundó Billboard sobre Bad Bunny.

Bad Bunny terminó su residencia de 31 conciertos en Puerto Rico y comenzará su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’, en la que dejó fuera a Estados Unidos. Además fue el elegido para amenizar el medio tiempo del Super Bowl 2026, una decisión de la NFL que ha causado mucha controversia.

