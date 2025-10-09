Kunno habla de su amistad con Ángela Aguilar: ‘Nos queremos mucho’ 

El creador de contenido Kunno habló con la prensa de su próxima participación en el reality show Las estrellas bailan en Hoy, del famoso programa matutino de televisión. Este momento también fue aprovechado por los reporteros para preguntarle por su amistad con Ángela Aguilar.

En la conversación, el famoso dio detalles de la relación que tiene con la hija de Pepe Aguilar. “Nos queremos mucho”, comentó.

Además de esto, indicó que ha estado con ella en momentos complicados, sobre todo por las críticas que ha recibido por su romance con Christian Nodal.

“Sé que siempre las personas que están pasando por alguna situación se pueden recargar en mí y sé que los voy a poder hacer sonreír”, afirmó sobre cómo es un apoyo para su círculo.

Los reporteros le preguntaron si tiene pensado asumir proyectos con la cantante mexicana, pero dijo que al menos por ahora no está sobre la mesa alguna iniciativa juntos, a pesar de la gran cercanía que tienen.

Lo que sí descartó es sumarse en alguna canción con su amiga y su esposo, pues confesó que no se le da este talento.

Kunno se estrenará en la competencia de baile de Hoy con muchas expectativas, pues aunque es conocido en redes sociales por hacer coreografías, reconoció que esta experiencia es totalmente distinta, ya que serán presentaciones más largas y además evaluadas por un jurado.

“No es lo mismo bailar 15 segundos que una coreografía de un minuto y medio”, confesó el influencer, quien además no descartó bailar con algún hombre en la competencia, pues le gusta romper estigmas.

El estreno de Las estrellas bailan en Hoy está pautado para el 13 de octubre y será una gran oportunidad para ver las destrezas de un grupo de famosos en la pista, ejecutando diferentes ritmos para lograr avanzar en la competencia.

