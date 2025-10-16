Lili Estefan reacciona a las diferencias de Maribel Guardia con Imelda Tuñón

Lili Estefan, presentadora del programa de televisión El Gordo y la Flaca, opinó del conflicto que ha tenido Maribel Guardia con su exnuera Imelda Tuñón.

Todo ocurrió luego de que presentaran un material en el que la actriz costarricense hablaba de que venderá su casa por varias razones, una de ellas que es muy grande, pero siente que debe mudarse a otro espacio pese a todos los momentos que vivió ahí.

La famosa habló también de cómo hay situaciones que no están resueltas. “Sé que los planes de Dios son perfectos y que el niño tiene que estar muy bien. Todo lo que pasa es para bien y todo lo que hice con todo el amor del mundo, pensando que era lo mejor que podía hacer y lo hice con amor. Esperemos que los resultados sean los mejores para el niño”.

Luego de que la “flaca”, como también es conocida, habló de esto y su deseo de reencontrarse con Juliancito, su nieto, la cubana-estadounidense, opinó: “A mí me encantaría que esa abuela estuviera presente en la vida de ese niño”.

La conductora de TV continuó con su mensaje y dijo: “Sé que tuvieron problemas públicos y que es difícil reconstruir lo que se dañó en su momento, pero ojalá que puedan recapacitar, de ambos lados y que algo las una de nuevo, porque creo que es lo mejor que puede pasar”.

Roberto Hernández también intervino con una reflexión: “Esa es la clave, que entre la nuera y la suegra se pueda comunicar para que el niño esté bien”.

Tras el fallecimiento de Julián Figueroa, Imelda y el niño vivieron por un tiempo en casa de Maribel. La ruptura ocurrió cuando Imelda decidió mudarse con su hijo a otro lugar, buscando su independencia.

El conflicto escaló a instancias legales, con Maribel Guardia interponiendo una denuncia contra su exnuera por supuesta preocupación por el bienestar del menor. La actriz argumentó posibles problemas de salud mental de Imelda y situaciones relacionadas con abuso de sustancias, algo que ella negó.

