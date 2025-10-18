Abuela murió baleada buscando trabajo: sentencia por discusión laboral a plena luz en Nueva York

Malik Fryar fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua por dispararle fatalmente a la joven abuela Dorothy Dixon y herir a otro trabajador afuera de una obra en construcción en Coney Island, Brooklyn (NYC).

Fryar, de 34 años, fue condenado esta semana tras ser hallado culpable de homicidio el 3 de septiembre. El crimen ocurrió el 4 de febrero de 2019, cuando poco después de las 11:30 a.m. el ahora sentenciado acudió a una obra en construcción en la calle 33 Oeste donde Dixon y otros buscaban trabajo.

Fryar, quien también buscaba empleo, condujo hasta la obra con su esposa, salió del auto y comenzó a discutir sobre oportunidades laborales con uno de los empleados. Después, Fryar regresó a su vehículo, tomó un arma cargada -que la Fiscalía declaró ilegal- y disparó al grupo de trabajadores reunidos, hiriendo a Dixon varias veces y a otro trabajador en el pie.

Dixon, de 53 años, fue declarada muerta posteriormente en el hospital y la otra víctima sobreviviente recibió tratamiento por sus heridas, recordó NBC News. Mientras tanto, Fryar huyó a pie a una residencia cercana mientras su esposa se marchaba con el auto, que fue encontrado abandonado un mes después en Brighton Beach.

Fryar fue arrestado el 17 de julio de 2019 cuando la policía lo encontró en un apartamento de Manhattan intentando escapar por el conducto del aire acondicionado.

“Éste fue un acto de violencia sin sentido que le quitó la vida a una mujer trabajadora y devastó a su familia”, declaró el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, en un comunicado. “Dorothy Dixon era madre de seis hijos y abuela de muchos más, y solo intentaba ganarse la vida cuando su vida fue brutalmente truncada”.

En un caso similar, en enero del año pasado un trabajador en una obra en construcción en Manhattan apuñaló a un compañero de labores durante una pelea por música alta a plena luz del día. También en 2024 José Everaldo Reyes fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua y cinco años más de supervisión posterior a su eventual liberación tras ser hallado culpable de acribillar a Lizbeth Mass (52) después de llevarle el almuerzo a su lugar de trabajo en City Island, El Bronx (NYC).

La violencia armada es constante en Nueva York y hay víctimas de todas las edades. Este jueves un adolescente de 18 años recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC). A principios de este mes tres hombres murieron baleados en la cabeza en un lapso de apenas 10 horas en Nueva York: uno en una calle en El Bronx y dos primos en un hogar en Queens.

El mes pasado Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.