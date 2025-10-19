Hombre desmembrado hallado afuera de un edificio en Brooklyn “no era violento”, según su familia

El sujeto encontrado muerto y desmembrado a las afueras de un edificio de apartamentos de Brooklyn, fue recordado por sus familiares como un hombre cariñoso y pacífico que esperaba con ansias su siguiente cumpleaños, declaró la familia.

Identificado como Darrell Montgomery, de contextura delgada y de tan solo 5 pies con 3 pulgadas, era un alma bondadosa que cumpliría 34 el mes de noviembre, contó la desconsolada madre mientras lloraba afuera del edificio de apartamentos donde residía su hijo en Flatbush, a pocos pies del contenedor de basura azul donde se halló su cadáver descuartizado.

“Iba a tomar el tren y me llamaron para contarme lo que pasó”, expresó la madre, que pidió no ser identificada. “Me desmayé en el tren”.

La familia de la víctima vive afuera del estado de Nueva York. Cuando se enteraron del crimen, se presentaron en el edificio de apartamentos de Montgomery, en la calle 21 Este, cerca de la avenida Ditmas, pero los agentes de policía que custodiaban el apartamento en el sexto piso no pudieron comunicarles nada a ellos.

“Mi hijo era un hijo cariñoso”, manifestó la madre. “Es muy reservado y no molestaba a nadie”.

La cabeza y el torso del hombre fueron descubiertos en una bolsa de basura de plástico negra en el contenedor poco después de las 9:00 de la mañana del viernes.

“Creo que esto es un sueño”, señaló la hermana menor de Montgomery, Shakeema, quien hizo todo lo posible por consolar a su madre en la escena. “Justo ayer leía este artículo (sobre este asesinato) y no sabía que era mi hermano”.

Un grupo de obreros de construcción encontraron los restos humanos desmembrados fuera del edificio al percatarse de un olor repugnante, indicaron las fuentes policiales.

Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acordonaron inmediatamente el apartamento de la víctima para buscar más evidencias, pero no quedó claro si se hallaron otras partes adentro de la residencia.

They were "partners".

Construction workers were standing outside a building today on East 21st Street near Ditmas Avenue in Flatbush, Brooklyn, when they smelled something foul and called police.



When officers arrived, police said they found a man's head… pic.twitter.com/LQXRUtwEXu — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) October 17, 2025

En primera instancia, el NYPD no pudo confirmar la identidad de la víctima. Las partes del cuerpo fueron llevados al médico forense de la ciudad, tras realizar la autopsia se identificó oficialmente a la víctima.

Los vecinos indicaron a los funcionarios que Montgomery vivía con un hombre mucho más alto, posiblemente su pareja sentimental, antes de que hallarán las partes descuartizadas, informó Daily News.

Con una altura aproximada de 6 pies y dos pulgadas, el compañero de piso era más alto y más fuerte que Montgomery, de acuerdo a los vecinos. Los parientes de la víctima dijeron que no lo conocían.

Los residentes comentaron que ambos habían vivido en el edificio por algunos años y se mudó poco después del fin de la pandemia de la covid-19.

Siempre estaban juntos, comentó un residente de 54 años, señalando: “Donde veías al alto, veías al bajo”.

Un vecino de 75 años recordó que vio al compañero de Montgomery fuera del edificio el jueves, un día antes de que se hallara su cuerpo desmembrado.

Los oficiales del NYPD buscan interrogar al compañero de apartamento. Hasta el momento no se han hecho detenciones al respecto.

“Era una persona amable”, expresó Shakeema sobre su hermano, “familiar”. No había hablado con él en más de un mes, admitió.

“Recuerdo que mi hermano me recogía de la escuela”, contó Shakeema con cariño. “No era violento en absoluto, así que, por culpa de este tipo, tuvo que intimidar a mi hermano”.

“Sinceramente, quiero justicia”, apuntó. “Mi hermano no era violento”

