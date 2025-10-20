Kristen Bell recibe fuertes críticas por bromear sobre la violencia doméstica

La actriz Kristen Bell se volvió blanco de críticas luego de que publicó un mensaje para celebrar el aniversario número 12 con su esposo, el actor y comediante Dax Shepard.

Bell, conocida por ser la voz en la narración de la serie Gossip Girl y por roles en producciones como The Good Place y la reciente Nadie quiere esto de Netflix, hizo una broma sobre la violencia de género en su cuenta de Instagram, lo que desató fuertes críticas.

La actriz publicó una foto abrazando a su esposo al borde de la cama para celebrar su 12.º aniversario con Shepard, con quien tiene dos hijas. En el texto de la publicación escribió la controvertida broma.

“Feliz 12.º aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: ‘Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus esposas en algún momento. Aunque tengo muchos incentivos para matarte, nunca lo haría’”, escribió.

Este mensaje causó gracia en algunos, incluyendo la actriz Mae Whitman que escribió: “Solo porque nunca lo dejaríamos salirse con la suya”. También comentó el comediante Howie Mandel: “Debería escribir para Hallmark”.

Sin embargo, muchas otras personas criticaron que Kristen Bell hiciera una broma sobre la violencia de género y los femicidios, un problema que afecta a muchos países del mundo.

En los comentarios una persona criticó este mensaje de Kristen Bell y recordó que octubre es el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica: “¡Hola! Soy fan desde hace tiempo. Solo quería decir que, por favor, no bromeen sobre la violencia doméstica. Tengan en cuenta que esto es algo real que mucha gente sufre a diario. Y el texto podría ser un detonante para las víctimas”.

Debido a la gran cantidad de reacciones, Kristen Bell decidió limitar los comentarios en su post, aunque no ha modificado el mensaje y tampoco se ha pronunciado por la controversia generada.

Kristen Bell y Dax Shephard se casaron en 2013 pero comenzaron su relación en 2007 y se comprometieron en 2009. El matrimonio tiene dos hijas Delta, de 11 años, y Lincoln , de 12.

