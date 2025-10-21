Domenec Torrent: el estratega de las 20 alineaciones distintas con Rayados

El director técnico de los Rayados de Monterrey, el español Domenec Torrent, ha dejado claro que no cree en la monotonía desde que tomó las riendas del equipo en el balompié azteca y es por este motivo que constantemente realiza cambios en su alineación titular para poder sorprender a sus rivales y aplicar esquemas de juegos diferentes para intentar sumar a mayor cantidad de victorias posibles.

Esta ideología le permitió implantar un récord dentro del fútbol mexicano al no haber repetido una sola alineación en los 20 partidos oficiales que ha dirigido al conjunto regio; cada encuentro ha sido una nueva propuesta y esto ha sido fundamental para tener un buen ritmo en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El técnico español ha tenido que adaptarse constantemente a diversos factores como rotaciones planeadas, sanciones, lesiones y la necesidad de dosificar esfuerzos ante el apretado calendario. Además, las altas y bajas dentro del plantel (como las salidas de Esteban Andrada y Nelson Deossa, y las incorporaciones de Santiago Mele y Anthony Martial) han influido directamente en su forma de armar el once inicial.

En portería, la variación también ha sido evidente ya que Torrent ha recurrido a tres guardametas distintos en cada uno de los torneos que ha disputado. Andrada defendió el arco en el Mundial de Clubes, Luis Cárdenas lo hizo en la Leagues Cup y Santiago Mele es quien actualmente custodia la meta en la Liga MX.

El argentino Germán Berterame se ha convertido en el jugador más constante bajo el mando de Torrent; ha iniciado en 19 de los 20 partidos en los que el entrenador ha estado al mando, , ausentándose únicamente frente al Charlotte FC en la Leagues Cup. Muy cerca en participación aparecen los españoles Oliver Torres y Sergio Ramos, ambos con 17 duelos disputados en esta nueva etapa de los Rayados.

Por su parte, Sergio Canales ha sido uno de los futbolistas más determinantes del plantel, aunque las lesiones lo han mantenido al margen en cinco compromisos durante la gestión del entrenador catalán. Su ausencia se ha hecho notar en el rendimiento ofensivo del equipo.

Rayados de Monterrey se enfrentarán este martes ante el FC Juárez en el partido correspondiente a la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que habrá que esperar para ver si Torrent seguirá aplicando una alineación diferente para dicho encuentro.

El equipo se mantiene en la cuarta posición de la tabla de clasificación con un total de 27 puntos acumulados producto de ocho victorias, tres empates y dos derrotas, estando a cinco unidades por debajo de los Diablos Rojos de Toluca que marchan líderes.

