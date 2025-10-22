Anne Hathaway aprovechó un viaje de trabajo para disfrutar con su familia

Desde hace varios días, Anne Hathaway viajó a Italia para grabar algunas escenas de ‘The Devil Wears Prada 2’ junto con su compañera Emily Blunt. Pero el viaje no ha sido solo de trabajo para la actriz ganadora del Oscar, pues también ha aprovechado para disfrutar de las playas de Italia junto con su familia.

En las últimas fotos que se han compartido de Hathaway se puede ver que han estado compartieron en un hotel de lujo en Portofino, aunque se desconoce el nombre exacto del sitio. En una de las fotos, la actriz y Adam Shulman nadan juntos y se les ve felices en la piscina del hotel. En otra de las fotos, ella está compartiendo y abrazando a sus hijos.

Anne Hathaway aprovechó su viaje de trabajo. Crédito: Backgrid UK | Grosby Group

Hathaway siempre ha intentado mantener en privado su vida personal, incluso toda su relación fue bastante discreta desde que se conocieron hasta que se casaron. Hay que recordar que la actriz y Shulman se conocieron a finales de los 90, pero el noviazgo comenzó años después.

Tras varios años de relación, la pareja se casó en una ceremonia íntima y privada en Big Sur, California, el 29 de septiembre de 2012. Fue una boda pequeña a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos.

No es de extrañar que la familia se haya tomado este momento para tomarse unas vacaciones, pues Hathaway está filmando la secuela de la exitosa película desde este verano. Durante los últimos meses se han compartido muchas fotografías con las que se han dado algunos adelantos de lo que podría ser la trama, aunque aún no existe una sinopsis oficial.

Antes de que ella y Blunt aparecieran en Italia lo estuvo Meryl Streep junco con Stanley Tucci, los actores filmaron una escena desde un desfile real durante la Semana de la Moda de Milán.

