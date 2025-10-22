Boleto de Powerball ganador de $50,000 expirará pronto si no se cobra

Un boleto de Powerball vendido en Massachusetts y premiado con $50,000 dólares está a punto de perder su valor si el ganador no lo reclama antes de que se cumpla el plazo límite. La fecha de expiración es el 20 de noviembre de 2025, exactamente un año después del sorteo en el que resultó ganador.

Dónde y cuándo se compró el boleto

El boleto fue comprado en la tienda New Capital Farms Convenience Store, ubicada en la calle Boston Post Road, en la localidad de East Marlboro.

Se trató de un Quick Pick, es decir, una selección automática de números generada por la máquina de la lotería.

El sorteo correspondiente tuvo lugar el 20 de noviembre de 2024, y los números ganadores fueron 16, 30, 60, 62 y 64, con el Powerball 25.

En esa ocasión, el premio mayor alcanzaba los $155 millones de dólares, aunque semanas después, el 7 de diciembre, un boleto vendido en Nueva York se llevó un jackpot de $256 millones.

El boleto no reclamado logró acertar cuatro números más el Powerball, lo que equivale a un premio de $50,000 dólares, con una probabilidad de ganar de 1 en 913,129.

Qué pasará si nadie reclama el premio

De acuerdo con la Lotería del Estado de Massachusetts, si el ganador no se presenta antes del vencimiento, el dinero regresará a un fondo estatal que se distribuye entre ciudades y municipios para financiar distintos programas públicos.

Los premios de hasta $103,000 dólares pueden cobrarse directamente en los centros de reclamación ubicados en Braintree, Dorchester, Lawrence, New Bedford, West Springfield y Worcester.

Otros casos de boletos olvidados

Casos como este no son raros. A principios de este año, una mujer del oeste de Massachusetts descubrió un boleto de Mass Cash valorado en $100,000 dólares en un cajón, apenas unos días antes de que expirara.

Mientras tanto, los premios multimillonarios siguen atrayendo a los jugadores. El próximo sorteo de Mega Millions, programado para el martes, ofrece un jackpot estimado en $650 millones, mientras que el Powerball del miércoles alcanzará los $320 millones.

