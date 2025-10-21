Una coincidencia numérica hace que mujer gane $250,000 dólares en la lotería

Una residente de Washington D.C. convirtió una extraña coincidencia en una fortuna de más de $250,000 dólares al seguir una corazonada relacionada con el número 29000, que apareció repetidamente en su vida antes de jugarlo en la lotería de Maryland.

Un número que parecía seguirla

La ganadora contó a funcionarios de la Lotería de Maryland que el número 29000 comenzó a aparecerle de manera insólita.

Primero lo vio impreso en el fuselaje de un avión mientras miraba un noticiero.

Días después, volvió a encontrarse con el mismo número en una bolsa de nueces de la India que compró por impulso.

“Casi nunca compro nueces”, confesó al explicar la extrañeza de la situación.

Convencida de que aquello era una señal, decidió apostar ese número en el sorteo nocturno del Pick 5 del 25 de octubre, comprando su boleto en una estación de gasolina BP ubicada en Mount Rainier, en el estado de Maryland.

Su intuición le dio la razón: el número resultó ganador y le otorgó un premio superior a los $250,000 dólares.

No es su primer golpe de suerte

Curiosamente, esta no es la primera vez que la jugadora ha tenido suerte con la lotería.

En el pasado, ya había ganado $80,000 dólares con la Lotería de Washington D.C., aunque afirma no dejarse llevar por el dinero ni hacer grandes planes de viaje.

En lugar de eso, destinará parte de sus ganancias a realizar mejoras en su hogar.

“Puedo sentarme en mi porche con mi esposo y conversar, y es como hacer un viaje”, dijo la suertuda ganadora.

La historia de esta mujer demuestra que, a veces, una simple coincidencia puede convertirse en un golpe de suerte, si uno se atreve a seguir su intuición.

