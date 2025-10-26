Dayanara Torres cuenta la verdad de su supuesto compromiso

Luego de una intensa campaña de intriga, en la que asomaba la posibilidad de que se iba a casar, Dayanara Torres confirmó este 25 de octubre que en realidad no habrá boda y que todo se trató de una promoción para un programa de radio que tendrá con el reconocido Enrique Santos.

La revelación se dio durante el evento iHeart Radio Fiesta Latina 2025 en Miami, en el que la boricua apareció vestida de novia en el escenario, junto a su próximo compañero de trabajo.

La escena la completó un supuesto cura que los casó, pero en realidad para una relación laboral que se consolidará en una cabina de radio.

Dayanara Torres no se casa, al menos por ahora

“Enrique Santos, ¿aceptas a Dayanara Torres como compañera de tu programa de radio en las buenas y en las malas?”, le preguntaron al presentador. Ante la interrogante contestó “Claro que sí”.

Luego, le preguntaron a la ex reina de belleza: “Dayanara Torres, ¿estás dispuesta a comenzar todos los días de tu vida de 6 a 10 de la mañana en la radio con este individuo?”.

La ex de Marc Anthony recibió la propuesta con camaradería y contestó: “Sí, acepto”.

Por ahora, son pocos los detalles que se saben del show en el que estarán, pero lo cierto es que se generó una gran expectativa por la posibilidad de un nuevo matrimonio en la vida de la puertorriqueña.

Durante esta semana, la famosa visitó varios programas de televisión, como El Gordo y la Flaca, en donde declaraba que estaba lista para dar el gran paso.

“Es latino. Esto es lo que voy a decir, estoy contenta, agradecida. Todos esos comentarios que me han hecho son superlindo, yo estoy contenta”, afirmaba en el programa.

Sin embargo, no se trata de un matrimonio, sino de un nuevo proyecto que le permitirá seguir conectada a su público.

