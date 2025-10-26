Jeff Bezos y Lauren Sánchez estarían viviendo en una de sus mansiones de Indian Creek

Entre 2023 y 2024, Jeff Bezos pagó millones de dólares por tres propiedades en Indian Creek, Florida, la exclusiva isla que es conocida como “el búnker de los millonarios”.

Tras su boda en verano de este año, el CEO de Amazon y Lauren Sánchez estarían viviendo en una de las propiedades que compraron, pues hace unos días fueron fotografiados saliendo de ella y abordando un helicóptero.

Lo más probable es que la propiedad que estén habitando es la que compraron en 2024 por $90 millones de dólares, pues en su momento se dijo que vivirían allí mientras construyen el gran conjunto residencial que convertirán en su hogar oficial.

No se tienen detalles sobre la propiedad de $90 millones de dólares, pero se puede asegurar que tiene todas las comodidades y lujos necesarias para la pareja de recién casados.

Por otro lado, Bezos es dueño de otras dos propiedades en Indian Creek, una al lado de la otra, y se cree que su plan es juntar ambas para hacer una gran mansión que seguro resaltará entre todas las de la isla.

La primera propiedad en Indian Creek la compró en agosto de 2023 por $68 millones de dólares y la segunda la compró en octubre del mismo año por $79 millones de dólares.

Al mismo tiempo, Bezos anunció oficialmente su mudanza de Seattle a Florida y en abril de este año recibió $63 millones de dólares por una mansión en Seattle que le perteneció durante seis años.

Este año Bezos ha sido noticia en varias ocasiones por su boda, la cual tuvo lugar en Venecia, Italia, e incluyó invitados de alto perfil como Bill Gates, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, parte del clan Kardashian-Jenner, Ivanka Trump y Jared Kushner, Elton John, Lady Gaga, Tom Brady, Orlando Bloom, Robert Pattinson, Eva Longoria y Mick Jagger.

